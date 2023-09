¡Qué vergüenza! Concierto de Fonseca en Ibagué fue un desastre: "esto es absurdo"

Pena y más pena. Eso sienten algunos ciudadanos frente a lo ocurrido anoche, en el concierto del famoso cantautor.

Fonseca, uno de los artistas más reconocidos y queridos por los colombianos se trasladó hasta Ibagué, La Ciudad Capital Musical de Colombia para deleitar a sus fans con su repertorio, en el Nectar Arena.

El evento prometía una gran experiencia para los ibaguereños, así lo había vaticinado Carol Domínguez, la gerente de Interamericana de Licores, "Estamos esperando recibir a más de 5000 personas en el Nectar Arena este viernes 22 de septiembre. Sin lugar a dudas, será un éxito rotundo que marcará un hito en la historia de los eventos musicales en nuestra ciudad".

Sin embargo, la jornada que se suponía que tendría gran acogida, no salió como se anhelaba; pues, los constantes y casi permanentes cortes de luz impidieron el desarrollo óptimo del evento. Con considerable asistencia de público, el artista salió al escenario para manifestar su molestia por esta falta de respeto con su presentación y compartir con sus fans su indignación.

Al parecer, la empresa encargada de la logística no contaba con un plan b, en caso de que esto sucediera. Aunque el cantante trató de sacar adelante el show cantando a capela con los asistentes, llegó el momento en el que su paciencia se vio colmada y expresó su inconformidad, "El último intento, porque esto es algo que nos soñábamos desde hace mucho tiempo, pero esto es completamente absurdo, esto no es normal, esto no pasa, es algo que ya se nos sale de las manos a nosotros en el escenario. Vamos a ver qué pasa", dijo el intérprete de 'Te mando flores'.

Claramente esta desagradable situación generó incomodidad y enojo en algunas personas del público, quienes argumentaban que no es primera vez que algo semejante sucede en Ibagué, "Va llegar el punto en el que ningún cantante va querer venir, porque siempre pasa algo, eso da pena, una completa vergüenza " , dijo una fanática.