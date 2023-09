Las piscinas de la 42: Una obra de alta complejidad

Contenido Exclusivo

Durante los últimos días se han tejido una serie de preocupaciones que giran en torno a las demoras en la ejecución de las obras de las piscinas de la 42 con Quinta. Pese a confirmar algunos retrasos, desde la Administración Municipal se muestran optimistas para la culminación de la obra.

Desde hace cerca de dos semanas la veeduría ciudadana Más Tolima y el Colectivo En Ibagué Escenarios Deportivos Ya, mostraron su preocupación por el poco avance evidenciado en las obras del escenario de las piscinas de la calle 42 con Quinta.

En un video posteado en las redes sociales del Colectivo En Ibagué Escenarios Deportivos Ya, el vocero Iván Avendaño indicó que desde agosto a mediados de septiembre, la obra solamente habría tenido un avance de cerca del 5 %.

Avendaño, señaló que el equipo que trabaja en la construcción de la obra es de apenas un poco más de 20 personas, que además habrían manifestado inconvenientes en sus pagos, algo que estaría sustentado en la falta de liquidez del contratista.

Cuestionamientos a la obra

Pese a que Avendaño sostuvo que se evidencia la intervención que se hace al vaso de la piscina, la situación resulta muy compleja. “Hemos solicitado una reunión, porque la interventoría ha expuesto nuevamente ante la Alcaldía, el posible incumplimiento y posible inicio de una situación legal”, acotó el veedor ciudadano.

Asimismo, apuntó a una serie de interrogantes con relación a la prórroga otorgada al contratista de obra, la cual iría hasta noviembre, que ante la versión de la falta de recursos del constructor, parecería un plazo muy difícil de cumplir.

“Lo que ha dicho el alcalde no es verdad, o está mal informado. La obra avanza a pasos lentos, sin liquidez alguna, el dinero está en la Alcaldía, pero los avances de obra no son acordes a las actas, por eso no se le consigna al contratista”, afirmó Avendaño.

El representante del Colectivo En Ibagué Escenarios Deportivos Ya, indicó que se ha realizado la solicitud de una reunión con el contratista y el alcalde, para buscar solución a la “crisis” de la obra, “un acuerdo de voluntades”, pero hasta el momento, no ha sido posible su requerimiento.

Parte de tranquilidad

El interventor de la obra, el ingeniero Freddy Pérez, sostuvo que efectivamente, la construcción que se adelanta en el escenario tuvo un ligero retraso en dos semanas de trabajo, pero que a través de la ejecución de un plan de contingencia, se ha logrado retornar al ritmo de avance planteado.

Pérez explicó que las demoras evidenciadas por parte del constructor, se debieron a la decisión de hacer cambios de algunos proveedores, algo que se encuentra bajo la potestad del contratista, “bien sea por términos de calidad, economía o cumplimiento en el mediano plazo de ejecución del contrato”.

“No queremos maltratar económicamente al constructor, el cual está preocupado por terminar la obra, y ha venido saldando obstáculos de los antecedentes técnicos de la obra”, resaltó el ingeniero, sumando: “Fuimos muy radicales con el constructor, en que debía terminar”.

Una obra compleja

De acuerdo con el interventor, con la implementación del plan de contingencia, se están viendo mejores rendimientos en la obra, sin embargo, enfatizó en la complejidad de las condiciones “un poco lamentables, en términos contractuales”, que posee.

El ingeniero detalló que prácticamente, esta sería la cuarta intervención que se le realiza al escenario, cuya construcción data de la década de 1970, y que tenido modificaciones en sus estructuras tanto en 2015 y 2018, “esto hace que la obra sea muy compleja, ya que consiste en trabajar sobre todos los antecedentes del sitio”.

A esta situación, se le suma que a la obra se le han declarado dos siniestros (2015 y 2018), conllevando implicaciones contractuales algo delicadas.

“Hay que hacer todo lo posible por no declarar un tercer siniestro, hay que terminar la obra”, insistió el ingeniero, señalando que después de un tercer siniestro “no hay quien de pólizas para la ejecución de este contrato”.

‘La obra se va a ejecutar’

Freddy Pérez aseguró que el jueves anterior, un equipo de la Secretaría de Infraestructura se reunió con el contratista y el alcalde, y las impresiones de dicha reunión apuntaron a que ya se dejó atrás “lo más difícil, de todas las angustias técnicas, dando paso a las certezas técnicas para culminar la obra”.

El ingeniero afirmó que la obra está avanzando en sinergia, y que desde la Administración Municipal, existe un halo de optimismo sobre la conclusión de la obra en el 2023.

“Ibagué va cerrar el año con las piscinas de la 42 con Quinta, con todas las condiciones de calidad pese a las complejidades técnicas con las que se ha venido ejecutando esta obra”, indicó Pérez.

Sin llegar a tener una cifra oficial, las estimaciones del ingeniero acerca del estado actual del avance de la obra, apuntan a estar alrededor del 55 % de ejecución, esto debido al progreso de la última semana.

“Hubo retrasos cuando se estaba por el orden del 46 %, pero se retomaron actividades que hicieron dejar de lado el riesgo de que la obra no fuera ejecutada. La obra se va a ejecutar y se va a terminar bien , este es nuestro propósito, estamos dando soluciones, queremos que esa obra por fin sea entregada a los ibaguereños”, ratificó el ingeniero Pérez.

