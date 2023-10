Turista halagó tradicional parque de Ibagué, le pareció curioso y bonito

En redes sociales se ven muchos videos de toda clase. Entre tanto contenido, se han vuelto populares los clips de viajes, experiencias en lugares turísticos, comidas típicas, entre otros.

En esta ocasión, Antony Vallejo un creador de contenido para la red social de Facebook, quien describe en su página el principal propósito de "hacer contenido audiovisual en temas de gastronomía, historias, lugares y cultura", arribó a Ibagué y no dudó en compartir un pequeño en vivo de su estadía.

Según cuenta en el video, llegó específicamente al parque Murillo Toro ya que había escuchado con antelación sobre este sitio de la Capital Musical y se vio tentado a visitarlo. Así mismo, recordó que recientemente conoció otro lugar, llamado el Parque de las Iguanas en Tumaco, por lo cual lo relacionó en esta oportunidad, con el "Parque de las palomas".

"Esta vez les estoy mostrando este parque tan hermoso, espectácular, donde hay una gran cantidad de palomas", expresó. Acto seguido, le preguntó a una transeúnte por el nombre del parque, quien en su momento manifestó no tener conocomiento de ello. Inquieto y con gran curiosidad por conocer el nombre le preguntó a otra persona, quien le aseguró que se llama 'El parque de las palomas de Ibagué'.

Ante esto, muchos ibaguereños manifestaron su indignación por no conocer el verdadero nombre de este punto de la geografía local que juega un papel fundamental para el municipio y el departamento. "Que tristeza, no sabemos ni en donde vivimos. Este es el Parque Manuel Murillo Toro", "Manuel Murillo Toro, ningún parque de las palomas, no sr, y antiguamente se le conocía como, El palacio del Mango, ya qué había un frondoso arbol se mango frente a la gobernación del Tolima, Tolima tierra firme", "Bienvenido todo turista a IBAGUÉ.La población de la ciudad no puede ser inferior. Sus conocimientos de historia y de cada uno de los lugares que la conforman, es fundamental para confirmar ante propios y extraños, nuestra condición de CIUDAD MUSICAL Y TURÍSTICA", estos son algunas de las opiniones en la caja de comentarios del video.

Así mismo, el influencer recomendó a demás personas del resto del país a conocer este sitio, "Muy, muy bonito, chévere, les recomiendo que vengan acá a visitar. Seguiré paseando por Ibagué, despúes les muestro fotos de esta hermosa ciudad, chao", finalizó el hombre oriundo de Tumaco.