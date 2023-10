Empieza el 'novelón' en el proceso para la elección de personero

Contenido Exclusivo

Como parece que ocurre cada cuatro años en el cabildo ibaguereño, de nuevo resuenan voces de presuntas irregularidades en la escogencia de una institución que a su vez elegirá al personero. Hay acusaciones de tipo penal entre concejales.



El pasado 1 de octubre inició un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Concejo de Ibagué y con ello de nuevo la polémica por cuenta de la tarea que debe dejar lista el cabildo en cuanto a la elección del próximo personero de la ciudad, pues ya se denuncian serias irregularidades.

En el recinto, el concejal William Rosas denunció que el presidente de la Corporación, Ferney Varón adjudicó el proceso presuntamente violando los principios de publicidad, planeación y planificación, la denuncia de tipo penal la escaló a la Fiscalía General de la Nación el pasado lunes, en donde acusa a su colega del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

"Se ha interpuesto una denuncia penal en contra del presidente de la Corporación Concejo municipal de Ibagué, por el posible delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en la adjudicación de una universidad con algunos reproches frente a su experiencia para llevar a cabo el reclutamiento y la selección objetiva del concurso de méritos que corresponde al personero de Ibagué para el periodo entrante", dijo Rosas.

El concejal Rosas criticó el hecho de que el presidente haga las veces no solo ordenador del gasto, sino además nominador y supervisor del trámite.

Además indicó que pese a las facultades que se le otorgan a la mesa directiva del Concejo, el presidente Varón habría llevado el proceso solo y modificando una resolución para "cambiar las reglas de juego". Esta situación la confirmaron los dos integrantes de la mesa directiva, Ricardo Zarta, primer vicepresidente y William Santiago, segundo vicepresidente, quienes señalaron desconocer cómo avanza el trámite y le solicitaron la información a Varón vía derecho de petición.

Presidente se defiende

Tras lo expuesto, el presidente Ferney Varón, en una rueda de prensa, salió al paso de las denuncias e indicó que no hay irregularidades, que el proceso fue colgado en la página de contratación estatal, Secop II y se hizo una invitación pública a diferentes instituciones quienes no habrían, según dice, mostrado mayor interés en desarrollar el proceso.

"Convocamos a las universidades por correo electrónico y se hizo la invitación pública, como reitero, es lo más ágil", dijo el presidente.

Varón indicó que la denuncia de Rosas no cumple el lleno de requisitos legales, "le falta fundamento, porque los requisitos legales casi que se hicieron en un comité evaluador antes de firmar la propuesta como tal".

Señaló que al concejal Rosas le "duele" que no lo hayan elegido a él como presidente de la Corporación, porque "William quiere quedarse eternamente acá".

Varón sostuvo que contra demandó al concejal Rosas y a un medio de comunicación local por calumnia. "Todavía no sé qué interés tienen los concejales que no son amigos míos. Les duele que yo lo haya hecho limpiamente ante los ojos de Dios, fue una invitación pública y no un contrato administrativo como muchos querían que fuera, o una contratación directa", señaló e insinuó un posible interés de fondo del cabildante.

Asimismo, el presidente aprovechó la rueda de prensa para con chats indicar que los concejales William Rosas y Javier Mora lo cuestionan pero llegarían a su oficina a pedir puestos para sus conocidos. “Cuando él me ataca, yo me defiendo”, dijo el cabildante.

La universidad elegida

La institución elegida a través de un proceso de selección de mínima cuantía avaluado en $20 millones fue la Universidad Agustiniana, a quien según la documentación se le hace una aceptación de su oferta, al ser la única de las tres ofertas que cumplió con los requisitos habilitantes.

Dato:



Al igual que hace cuatro años en la escogencia de una institución, varios concejales advirtieron de una serie de irregularidades en el proceso, la principal porque la entidad contratada por el entonces presidente del Concejo, Juan Pablo Salazar, no era idónea para hacer dicha elección, situación que terminó confirmando el Tribunal Administrativo del Tolima meses después y que obligó al Concejo a realizar un nuevo proceso de elección.