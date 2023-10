Carlos Arturo Londoño González, un paciente de 62 años que busca a su familia en el del Valle del Cauca



Don Carlos hace más de 40 años salió de su casa en el municipio de Andalucia –Valle, donde vivía con sus abuelos maternos, desde entonces ha sido andariego recorriendo el occidente del país, en los últimos años ha trabajado como jornalero agropecuario en Anzoátegui-Tolima, desde donde fue remitido al Hospital Federico Lleras por enfermedad cardiaca.

“Me sentí mal del corazón, fui donde el médico y me hizo un examen y me dijo que tenía que mandarme para Ibagué porque me podía dar un ataque cardiaco” comentó el paciente, quien ingresó al centro hospitalario el pasado 27 de septiembre con una enfermedad coronaria, razón por la cual permanece internado en la institución, mientras recibe el tratamiento necesario para su recuperación.

Las condiciones de salud de don Carlos no son las mejores en este momento y requiere el acompañamiento de un familiar, el área de trabajo social ha venido adelantando labores de búsqueda de sus familiares sin tener éxito hasta el momento.

En conversaciones con el paciente, con lágrimas en sus ojos manifiesta que a pesar de los años y los errores, le gustaría volver a encontrarse con su familia, hacerles saber que todavía existe en el mundo, expresa que tiene un hermano en el barrio confamiliar de Cali, cuyo nombre es Elio González y que toda su familia es del Municipio de Andalucia, Valle del Cauca.

Quienes tengan razón de los familiares de don Carlos, pueden comunicarse al 2739805 ext. 228, celular 321 3821760 o a través de las redes sociales Facebook: Hospital Federico Lleras Acosta - Instagram: Hospital Federico Lleras Tolima