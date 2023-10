USI descarta riesgo financiero y mal estado de puestos de salud

La Secretaría de Salud y la gerente de la USI salieron al paso de las declaraciones de algunos candidatos a la Alcaldía.

Ante los ruidos de una nueva contingencia financiera dentro de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), la gerente de la entidad Dennis Vásquez y la secretaria de Salud municipal, Liliana Ospina salieron al paso para negar que existiera una crisis en la entidad.

Según refirió la gerente, a corte del 31 de julio, la USI tiene una utilidad de $566 millones; pues contrario a lo que ocurrió en meses anteriores los gastos y costos ($32.002 millones) no sobrepasaron los ingresos ($32.568 millones) de la entidad.

En meses anteriores y según refirió la entidad, se estaban registrando pérdidas significativas; en diciembre del 2022 de $3.321, a corte del 31 de marzo eran $3.881 y a corte de junio del 2023 fue de $1.154.

"No es cierto que la Unidad de Salud de Ibagué esté en quiebra como se está hablando por parte de la opinión pública. La USI se encuentra al día en salarios con todos los funcionarios, tanto el personal de planta como el que está contratado por los diferentes convenios que tenemos con el ente municipal, como salud pública y Maite", dijo la gerente.

La gerente indicó que desde hace mucho tiempo no se cancelaba el salario de los empleados el último día del mes, situación que ha venido cambiando.

La funcionaria indicó que el incremento del 14,62 % en el salario de los trabajadores públicos que hizo el Gobierno nacional tuvo un impacto en la USI, pues el presupuesto no estaba proyectado; no obstante, el giro de recursos desde la administración central habría balanceado el tema.

Según la gerente de la entidad, aunado a una inversión de $1.000 millones que hizo la Alcaldía, se esperan más recursos para noviembre y diciembre. Cabe recordar que el alcalde Andrés Hurtado anunció su intención de presentar un proyecto de acuerdo con el que se proyecta una inversión que oscila los $3.100 millones.

"Estamos garantizando la prestación de los servicios con talento humano, profesionales, especialistas, enfermeras, todo el personal administrativo y se le está dando cobertura a toda la ciudad tanto en la zona urbana como en zona rural", expuso la funcionaria.

Asimismo, indicó que sí se está haciendo gestión y que se ha venido fortaleciendo la recuperación de la cartera de las diferentes EPS, mejorando los procesos de facturación y fortaleciendo los servicios.

Piden no usar política con la USI

Con la época electoral en furor y a pocos días de que se defina quién será el nuevo alcalde de Ibagué, diferentes acusaciones se han hecho contra la administración municipal, particularmente contra la USI.

Recientemente, en redes sociales el candidato Jorge Bolívar indicó que en la ciudad hay 19 puestos de salud cerrados y que cuando fungió como secretario de Salud del Tolima tuvo que sancionar a la Alcaldía por no garantizar la prestación del servicio de salud a los ibaguereños.

El puesto de salud del barrio Villa Marlen II es una de las instalaciones que en las actualidad está en desuso.

Las declaraciones parece que no cayeron bien el la secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina quien señaló: "algunos candidatos a la Alcaldía están haciendo política con la USI y la Secretaría de Salud municipal, es un hecho lamentable, en cabeza de la doctora Dennis y en cabeza mía, no vamos a permitir que estás entidades sean usadas como caballitos de batalla para fines políticos", expresó la secretaria.

Y agregó, "están diciendo sin evidencia que están los puestos de salud cerrados, que la USI está en quiebra, y que el Gobierno municipal no puso recursos, los invitó a que se hagan la autoevaluación y miren cuando estaban en sus anteriores puestos de trabajo cuantos recursos le pusieron a la Unidad de Salud de Ibagué o qué les faltó. Es que la USI dejó de recibir $2.300 millones en el 2022 gracias a estos malos manejos".

La funcionaria además dijo que las imágenes que muestra el candidato Bolívar son "fotos falsas, viejas, que ya no son, tal vez buscando votos de incautos y generando un mal ambiente entre la Secretaría de Salud y la USI (...) se le olvida que él fue secretario de Salud del departamento pero al parecer no lo ejerció porque no tiene claras las funciones que desarrolla la autoridad sanitaria de un Municipio o un Departamento", dijo.

La secretaria de Salud municipal, Liliana Ospina y Dennis Vásquez, gerente de la USI.

La gerente de la USI aseguró que en la ciudad se garantiza la prestación del servicio con 32 sedes en Ibagué; 18 en la zona rural habrían 18 puestos de salud operando y en la zona urbana hay nueve puestos de salud ubicados en diferentes comunas, aunado a las cinco unidades intermedias (San Francisco, Ricaurte o sur, Salado, Jordán, Picaleña.

Puestos de salud habilitados

En zona rural

-San Bernardo, San Juan de la China, China Alta, Dantas, Laureles, La Linda, Coello Cocora, Curalito, Tapias, Toche, Juntas, Chapetón, Pastales, Villa Restrepo, Ambalá parte alta, Charco Rico, Totumo, Llanos del Combeima.

En zona urbana

La Francia, 20 de julio, Gaitán, Ambalá, Gaviota, Jardín, La Cima, Topacio, Ciudad Ibagué.

Unidades intermedias

Sur, San Francisco, Jordán 8 etapa, El Salado y Picaleña.