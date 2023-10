"No tenemos una puntilla por parte del presidente Petro en Ibagué", Alcalde

El mandatario indicó que hay varios proyectos que están en remojo en diferentes entidades del orden nacional y no despegan. Lo curioso es que la arremetida contra el Jefe de Estado se haga a 23 días de elecciones y precisamente cuando la candidata de la administración (Johana Aranda), tal vez, requiera, más fuerza electoral.



El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, una vez más, mostró su descontento con el Gobierno nacional y su gestión en la capital del Tolima, pues señaló que aún, pasado más de un año, no ha visto apoyo alguno del presidente Gustavo Petro y que por el contrario siente que le quita beneficios a la ciudad.

Hurtado recordó que hay varios convenios con la Nación que quedaron a la espera, simplemente, de ponerse en ejecución, pero que pareciera que no hay mayor intención en realizar los mismos.

"Siento que (el presidente Petro) nos quitó, Iván Duque dejó y nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en el año 2021, en mayo quedó un convenio, la Alcaldía poniendo un lote, de aproximadamente $16 mil millones y $2 mil millones de recursos propios para las casas de las viviendas del Baltazar, un convenio firmado y listo para que lo contratara el presidente entrante y ya llevamos un año y medio de Gobierno y no se mueve una puntilla en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo", dijo el alcalde.

El mandatario además recordó que se pactaron $7 mil millones para el arreglo de varias vías en Ibagué y que ante el estancamiento del mismo, se optó por disponer recursos del Municipio.

Asimismo, mencionó que aunque el proyecto para construir el tanque de Santa Ana, para continuar con el Acueducto Complementario, tiene viabilidad, tampoco habría una aparente intención en disponer de los recursos.

Lo mismo ocurriría con la posible creación de un centro de atención transitoria.

"No hemos visto la mano del Gobierno nacional, yo soy un hombre de respeto, jamás atacaría al presidente, pero tengo que ser serio con lo que me preguntas, que si llegó o no llegó, aquí no ha llegado. No tenemos una puntilla por parte del presidente Petro en Ibagué", sostuvo el burgomaestre

El mandatario además se mostró incrédulo ante una eventual visita del jefe de Estado a Ibagué, pues indicó que como ya es bien sabido, en otras ciudades capitales se han quedado esperándolo pese a hacer una gran convocatoria a gremios y ciudadanos.

"Es mejor no convocar, que sean ellos los que convoquen desde Bogotá, acudiremos como Alcaldía, pero no haremos convocatoria si el presidente decide venir. Aquí no se le puede faltar el respeto a la gente como ha pasado en otras partes de Colombia", dijo Hurtado.

Esta no es la primera vez que el alcalde Hurtado se refiere al presidente Petro ya hace unos meses se mostró criticó del Gobierno nacional, rechazando las reformas que estaban haciendo trámite en el Congreso y de la desconexión que existiría con alcaldes y gobernadores.