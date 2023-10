"Si así se requiere participaría en otro proceso", Hurtado y sus planes al cierre de gobierno

En diálogo con EL NUEVO DÍA, el alcalde Andrés Hurtado hizo un recuento de su gestión, lo que le queda a quien llegue como primera autoridad del Municipio y salió al paso de críticas.



EL NUEVO DÍA: ¿Qué le deja Andrés Hurtado a Ibagué?

Andrés Hurtado: Creemos que Ibagué por fin encontró su vocación, siempre dijimos que Ibagué era A, B o C, lo que cada uno se imaginaba y ya se encontró su vocación. ¿Cuándo se encuentra? Cuando personas externas dicen vamos a hacer este evento y eso ocurrió con la ciudad. Ibagué encontró su vocación como destino en materia deportiva y cultural. Somos epicentro de los grandes eventos. Llevamos dos mundiales y 32 campeonatos nacionales e internacionales. Nuestra ciudad ha ganado un prestigio por la posición en la que estamos sobre el nivel del mar.

Le dejamos a la ciudad una vocación en real a la que fácilmente se le puede dar continuidad.

E.N.D.: Ibagué tiene nuevos escenarios deportivos. ¿Qué le dice a quienes cuestionaron la forma en la que se estaban haciendo los trabajos?

A.H.: Nosotros hicimos lo que es moralmente correcto hacer, no podíamos seguir en la misma línea de criticar al de atrás. Los niños y los jóvenes de la ciudad reclamaban una estructura donde poder formarse y la visión de nosotros fue más allá, hacer escenarios deportivos con las especificaciones técnicas que cumplieran la normatividad nacional para hacer campeonatos del mundo.

Más que contestarle a alguno, puedo decir que como ingeniero civil, le cumplimos a la ciudad, la pusimos a paz y salvo. No fue nuestra promesa de campaña, pero lo hicimos posible. Los escenarios deportivos levantan el orgullo y el honor de la ciudad, devolvieron la confianza en la mayor parte de los ciudadanos.

Los críticos siempre van a estar en un Gobierno, nosotros le ganamos a ocho candidatos con el 21 %, el 80 % quedó molesto. Aquí en Ibagué los críticos buscan el lunar en la pared blanca y los entendemos porque cuando una ciudad está en caos, es el mejor caldo de cultivo para señalar, hoy difícilmente pueden engañar a la gente.

E.N.D.: ¿Qué le queda pendiente en cuanto a escenarios deportivos?

A.H.: El tejódromo va a ser entregado en los próximos días, es un escenario importante en el que se práctica uno de los Juegos Nacionales. Es la última obra que nos falta, junto con las piscinas, por entregarle a los deportistas.

Están allí las obras, no son siniestros, en este momento no tenemos algo que nos preocupe para que sean (los escenarios) entregados.

E.N.D.: ¿Qué otros proyectos quedan andando?

A.H.: En materia de recreación y cultura se viene el parque Centenario y las piscinas de olas o parque acuático de diversiones, las dos obras ya fueron colgadas (en el portal de contratación estatal). La del parque Centenario se volvió a colgar para adjudiquemos finalizando noviembre de acuerdo al cronograma. Estas obras, la piscina de olas y el parque Centenario tiene un plazo de ejecución de 10 y 12 meses, van a ser entregados en el próximo mandato, quedan con todos los recursos.

Hay una mala experiencia en el pasado y es que la ciudadanía reclama que los alcaldes entreguen los proyectos en sus gobiernos y lo que hacían era que ajustaban los plazos de ejecución al mandato. Nosotros no lo hemos hecho de esa manera, yo soy ingeniero civil y sé cuánto tiempo se demora una obra y cuáles pueden ser los problemas que se sustente en una obra. A las obras como a los embarazos hay que darles los tiempos que son y no los que quieren.

E.N.D.: ¿En su visión cómo debería ser el próximo alcalde de Ibagué? ¿Qué le diría?

A.H.: Hay proyectos en los que hay que concentrarnos en la ciudad, nos centramos en poner al día los proyectos que la ciudadanía venía reclamando y los medios de comunicación registraban (...) hay que darle continuidad al tanque de Santa Ana, un proyecto de $18 mil millones que está en el Gobierno nacional viabilizado, formulado en nuestro Gobierno y aprobado por Iván Duque. Está listo y hay que darle continuidad para que la comuna Siete se expanda si así se quisiera.

Otro de los proyectos en los que debe enfocarse en próximo Gobierno es en el tema de los megacolegios, dejamos construidos 17 y van a quedar cinco en ejecución. Ya se reasignaron contratistas para tres obras, en el Gaitán, Arboleda Campestre y Joaquín París. También está el Antonio Reyes Umaña y el Santofimio y el José Antonio Ricaurte.

¿A cuáles hay que meterles el hombro, que depende del Gobierno nacional? El colegio San Simón, el Inem y el Ambiental Combeima de Chapetón.

En qué más se debe enfocar, en el tema de la movilidad, es uno de los proyectos importantes. Quedan en caja los recursos garantizados, no tiene que ir a tocar las puertas a ningún lado, son $520 mil millones del Sistema Estratégico de Transporte Público, fue un esfuerzo de nuestro Gobierno, se logró en el primer año de mandato $400 mil millones del Gobierno nacional, $144 mil millones de la Alcaldía de Ibagué vía vigencias futuras que nos aprobó el Concejo para los próximos siete años. El periodo siguiente tiene cuatro años de inversión en donde van a tener que construir patios talleres, estaciones, paraderos, inversiones que van a superar los $300 mil millones. Les quedan los recursos y hay que enfocarse en esos proyectos, no podemos perder la oportunidad porque hay un plazo para esa inversión.

En movilidad también tenemos el proyecto del cable aéreo, un proyecto de alrededor de $100 mil millones queda formulado y listo para que se pueda invertir en otro modo de transporte. Si Ibagué quiere avanzar en movilidad tiene que pensar en otros medios de transporte.

El tranvía también es un proyecto con el que se viene luchando hace muchos años. Ya tiene inversionistas, está firmado el convenio y arrancaron estudios y diseños que deben estar en uno o dos años, esperamos la fase de factibilidad y que el inversionista avance en Ibagué, le daría un plus a la ciudad, pero depende de la voluntad de avanzar en el proyecto.

E.N.D.: Usted habla de una nueva fase del Acueducto Complementario ¿seguirá siendo el caballo de batalla de quienes están en la puja?

A.H.: Los candidatos no saben que existe el proyecto del tanque (Santa Ana), no saben y no conocen, hablan del Acueducto Complementarios sin saber que ya tenemos todas las obras realizadas y estamos en un solo punto con una válvula que ya llegó importada de Europa. Ya empezamos a hacer las primeras pruebas, lo que pasa es que yo no quiero pasar el agua con motobombas de un lado a otro. Vamos a ser serios con la gente, cuando se diga que está el primer litro de agua, los voy a invitar a La Pola, no a ninguna otra parte y espero hacerlo muy pronto para desvirtuar las mentiras que se dicen. Tal vez cuando lo diga allá pasado la campaña y todo el mundo diga estaban diciendo mentiras. Yo estoy pensando en la gente.

Eso ya no puede ser el caballo de batalla, tal vez el ciudadano de a pie que no se informa, crea en lo que se dice, pero nosotros vamos a tener la verdad, ese cuento se va a acabar.



E.N.D.: ¿Qué cree que hizo falta en su Administración?

A.H.: Yo hice lo moralmente correcto, me hubiera autocríticado muy fuerte si no hubiera hechos los escenarios deportivos y el acueducto complementario y si me hubiera llenado de odio con esos proyecto o con los colegios. Ver esto construido me llena de orgullo, pero me llevo algo en el corazón y es el cable aéreo, porque es un proyecto que visionamos, que necesita la ciudad, logramos conseguir los recursos para dejar los diseños y todo listo, pero si ustedes juntan la inversión de escenarios deportivos, obras complementarias, el Panóptico, para no decir mire como me dejaron y tal vez haber metido en problemas al alcalde que a mí me entregó, hoy me hubiera autocríticado.

Ese es el que me llevo en mi corazón, pero los recursos son limitados aún con la gestión que realizamos, hemos sido el Gobierno que más gestión de recursos ha traído a la ciudad, casi un 1 billón de pesos se gestionaron para Ibagué. Recursos en caja y medio billón del Setp.

E.N.D: Las cifra del desempleo si bien ha variado aún es grave ¿Cuál es su percepción y el reto que queda?

A.H.: Yo recibí esta ciudad con el 21,9 % de desempleo, así se registra en el Dane el primer trimestre móvil del 2020 cuando recibí sin pandemia la Alcaldía de Ibagué, en pandemia cambió al 37,7 % en su máximo pico en el desempleo general y 47 % en el máximo pico del desempleo juvenil. Empezamos un trabajo con el empresariado y fue la clave, extensiones tributarias en industria y comercio, y predial, en el trabajo con los empresarios, la Cámara de Comercio, Fenalco y la Andi fueron nuestros grandes aliados, los constructores también. Construimos rápido en pandemia los protocolos, fuimos la primera ciudad en cerrar, pero la primer en abrir, estuvimos siempre por debajo de la tasa de contagio del país y eso nos permitió abrir los sectores. Trabajamos también de la mano de Asobares y restaurantes, fuimos grandes aliados del empresariado.

Hoy en día la tasa está en el 14,5 % la más baja de los últimos seis años, la informalidad por debajo de la tasa nacional, la más baja de los últimos 15 años, la tenemos por debajo de como la recibimos en siete puntos, En jóvenes la tasa está en 24 % por debajo de como la recibimos y por debajo de la pandemia, son 23 puntos, lo que significa que se generaron más de 70 mil empleos en Ibagué. Hoy nuestra ciudad está mejor de como la recibimos en materia de empleo. No importa la casilla en la que estamos si la ciudad va a seguir disminuyendo en desempleo.

E.N.D.: ¿Influyó la oposición de algunos sectores a la planificación de los proyectos?

A.H.: Si en dos años hicimos 17 colegios, el Panóptico, escenarios deportivos, acueducto complementario, todo lo que hubiéramos hecho en los cuatro años, sino hubiéramos tenido tantos obstáculos. El tema del Coliseo Mayor, una obra que se tuvo que haber entregado antes y en la que tuvimos opositores políticos de frente, un candidato que está a la Alcaldía diciéndole al presidente Iván Duque que se lleve los recursos, unos ministros del actual Gobierno diciendo que no se hagan, estas obras se hubieran entregado con mayor celeridad y nos hubiéramos podido concentrar en algunos otros proyectos.

Cuando un gobierno fluye sin obstáculos políticos o de las entidades rinde mucho más el tiempo y uno puede hacer todo con mayor celeridad, a cada cosa le pusimos el empeño.

El futuro de Hurtado

E.N.D.: ¿Qué va a hacer después del 31 de diciembre?

A.H.: Le pienso dedicar mucho tiempo a mi familia, cuidar mi nieto, pienso estudiar, especializarme por fuera del país, estudios en lo que me apasiona que es la parte pública y espero en el futuro seguirle sirviendo a mi ciudad.

E.N.D.: ¿Va a seguir en lo público? ¿Lo veremos en unas próximas elecciones?

A.H.: Yo creo que cada momento trae su atención, si así se requiere participaría en otro proceso y sino pues creo que uno debe quemar etapas en la vida, ya estuve en lo público, siempre quise ser alcalde de mi ciudad, desde que llegué aquí a los seis años y estudié en la Universidad Cooperativa, siempre dije quiero ser alcalde, desde que tuve mi primera oportunidad en lo público no me quise salir, voy a servir, a mi nadie me recomendó o me dijo quédese, esto fue algo que se trabajó por más de 20 años, lo logramos y puedo salir a las calles con tranquilidad, así los críticos no lo quieran reconocer porque les cuesta creer que los logramos. No lo digo con egos o vanidades, ver lo construido, ver cada proyecto cada obra, es un legado que nos permite decir, lo logramos. Es una etapa que hemos quemado.

E.N.D.: ¿Qué les dice a quienes hace cuatro años lo apoyaron y apostaron por usted y hoy lo cuestionan?

A.H.. Que los amo, los quiero mucho y muchas gracias por haberme apoyado. A los que me critican los entiendo, el desespero de una campaña los lleva a eso, a criticar, dicen cosas increíbles, han dicho de todo, me han relacionado con criminales y que los criminales me tienen miedo a mí, son cosas locas, parecen los cuentos de los hermanos Grimm, cosas tan locas que no se las creen ni ellos mismos, pero los quiero mucho, sÉ que pasa la contienda y me van a volver a saludar, los veré otra vez.

La vida me ha dado la posibilidad de tener a quienes dicen muchas cosas mías de frente diciendo 'oiga mire cómo hizo eso'. Los que estuvieron conmigo en la campaña yo los adoro y quiero porque confiaron en mí, hoy tal vez dicen cosas porque no tengo cuerdas y no lograron manipularme, yo me debo es a la ciudad, le respondí a la ciudad sin ellos y demostré que sin ellos se pueden hacer las cosas.

E.N.D.: ¿El hurtadismo continuará?

A.H.: Creo que lo que uno construye la gente lo sostiene, cuando hay una motivación y un legado que se deja eso no muere, va a estar ahí siempre, uno se va a poder parar en cada punto de la ciudad donde hizo algo a decir esto lo hizo este equipo y este es un equipo que yo quiero mucho, que ha ayudado y ha estado presente en estos proyectos porque uno no va solo, uno tiene una idea y la impulsa, pero sin su equipo no se logra. Ese equipo nos ha ayudado a consolidar cada proyecto y cada obra y ha creído en la visión nuestra, espero que sea un equipo que crezca cada día más, que avance y pueda consolidar otros proyectos.