La Administración municipal señaló que a raíz de los contratiempos en la obra, lo más probable es que se reprograme la fecha de entrega, ampliando su plazo unos cinco meses más.

El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado se pronunció frente a las obras para la construcción del puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta y señaló que debido a los contratiempos que existen en su ejecución, el proyecto terminaría en julio o agosto del próximo año y no en diciembre del 2023 como inicialmente se anunció.

El mandatario indicó que el principal obstáculo de la obra ha sido la expedición de los permisos por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), entidad que resguarda el patrimonio arqueológico del país y quien debe dar vía libre para las excavaciones en el sitio; sin embargo, dijo el alcalde pasados cinco meses tal situación no ha ocurrido.

"Hay un obstáculo del Icanh, ya nos dieron la primera resolución y al parecer la segunda nos la entregan el 20 de octubre (...) no nos han hecho ninguna otra observación y esperamos que la semana entrante obtengamos el permiso para intervenir", sostuvo el mandatario.

Asimismo, indicó que en el proceso también se espera el visto bueno de la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima) para hacer la intervención de algunas especies arbóreas que están en la zona de influencia en el proyecto. "Esperamos que las observaciones las entreguemos a Cortolima y que nos dé pista", dijo Hurtado.

Hurtado negó que se fuera a hacer un arboricidio y señaló que el aprovechamiento forestal se haría inicialmente en unos 22 a 32 árboles.

Sobre el contratista de obra, el consorcio Puente Carrera 5, que recibirá una inversión cercana a los $40 mil millones sostuvo, "vemos un contratista que tiene todo listo ahí, tiene el anticipo, no tenemos problemas financieros con la obra, estamos esperando los permisos de rigor. Un permiso que debió haber salido en mayo o junio se volvió un permiso de cinco meses. Tiempo en que la obra no pudo empezar su cimentación, a esta hora ya deberíamos tener todas las pilas listas y estar construyendo las vigas, pero bueno, están los recursos garantizados", dijo el mandatario, quien resaltó que la obra no es para él sino para la ciudad.

Actualmente se hacen las obras de traslado de las redes de energía y de los demás servicios públicos.

Lista el otro año

Con los contratiempos antes expuestos por el alcalde, éste dejó claro que la obra ya no será una realidad este año, además por que faltan solo dos meses y medio para que culmine el plazo inicial del contrato que se pactó en ocho meses, mismo que expira el próximo 28 de diciembre.

"Este es un proyecto que por supuesto se entregará en el próximo mandato", confirmó el alcalde Hurtado.

El mandatario indicó que en el plazo de ejecución se le debe "descontar" los cinco meses en que no pudo avanzar al contratista, pues la expedición de los permisos no es atribuible a sus funciones, "son reprogramadas las obras y se le dará ese plazo adicional, creemos que una vez obtengamos las licencias ambientales por parte de Cortolima e Icanh, tendremos esos ocho meses que habíamos previsto a partir de que nos den la licencia. Si en octubre resolvemos eso, tendríamos que entregar el puente a más tardar en julio, agosto del año entrante", concluyó.