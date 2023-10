Entidades se defienden por acusaciones de retrasos en obra de la calle 60

Contrario a lo que señaló el alcalde Hurtado de retrasos en la obra por la expedición de trámites. Los entes aclaran que la solicitud de los mismos no se ha hecho en las fechas que dice la Alcaldía.

La semana pasada, en una visita que hizo a las obras del puente elevado en la calle 60 con carrera Quinta, el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado responsabilizó de los retrasos en el cronograma, la no expedición de permisos por parte de entidades como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Incanh) y la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima); no obstante, ambas han señalado que la situación no es cierta.

En el caso del Incanh, a través de dos comunicaciones, su directora general, Alhena Caicedo desmintió que el trámite para el plan de manejo arqueológico se haya iniciado en mayo, como dijo Hurtado y que solo se hizo en agosto tres meses después del inicio de obras.

"Es importante aclarar que la solicitud de registro (Fase 1) fue presentada por primera vez ante esta autoridad el 11 de agosto de 2023 y no en el mes de mayo como fue manifestado en sus pronunciamientos", se lee en el comunicado en donde se deja claro incluso que se ha dado respuesta tiempo antes de lo previsto.

Con números de radicado, la entidad dejó constancia que ha dado respuesta oportuna; no obstante, se han hecho observaciones al contratista el Consorcio Puente Carrera 5, directo responsable de la solicitud del permiso.

"La razón por la que el cumplimiento de las fases ha tomado más tiempo al titular es porque los trámites radicados ante el Icanh han estado incorrectos o incompletos, por lo cual la entidad ha solicitado que se subsanen", se lee.

“El balón está allá”

Hace unas semanas, la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso ante varios medios de comunicación reseñó que desde el 15 de agosto, la CAR remitió al consorcio Puente Carrera Quinta el auto en donde se establecen los requerimientos para el proceso de aprovechamiento forestal, que se podía presentar en un lapso de 30 días; no obstante, fue el mismo contratista quien hizo una solicitud de prórroga de 45 días para cumplir con lo previsto. La misma se radicó el 7 de septiembre.

"Es feo decir esto, pero el balón está allá, cuando ellos entreguen los requerimientos tendremos que evaluar y revisar nuevamente si se cumple con lo que la normatividad, y lo dejo claro, no es Olga Lucía o los técnicos de la Corporación, la Oficina Jurídica o el equipo técnico quiera, lo que la norma establece que se debe hacer. Estamos a la espera", dijo la directora el pasado 10 de octubre.