Habitantes del barrio en Ibagué buscan soluciones debido a la falta de agua: "nos cobran igual el recibo y no tenemos el servicio"

Un sentimiento de impotencia afecta a aproximadamente 100 familias en el barrio Restrepo debido a la escasez de agua en su área.





Ayer, 10 de noviembre, durante la noche, los residentes del barrio Restrepo bloquearon la calle 42 con carrera Sexta, demandando agua, ya que llevaban 3 días sin el líquido vital. Desesperados, tomaron medidas drásticas para presionar a las autoridades en busca de una solución.

EL NUEVO DÍA conversó con una de las líderes del sector, Diana Parada, quien narró la grave situación que atraviesan hace más de 5 años, sin una solución clara por las administraciones municipales.

Esta no es la única vez que se han lanzado a la calle desesperados por falta de respuestas a su problemática. “Se han pasado derechos de petición, PQR, quejas al Ibal y han hecho reuniones con la junta de acción comunal y siempre nos explican lo mismo. Uno cómo no se va a enfadar cuando son solo unas cuadras sin agua, no es todo el barrio Restrepo”, dijo.

En cuanto a la respuesta recibida, señaló que el Ibal les informó que el problema se debió a fuertes aguaceros que provocaron crecidas en el río Combeima, que suministra agua a la ciudad. Sin embargo, Parada sostiene que el problema radica en el tanque que abastece el sector del barrio.

“Pertenecemos al distrito 5 y el tanque que nos abastece que está ubicado en la calle 29, cerca a la plaza de la 28, es un tanque del Ibal, no sabemos si no tiene capacidad, según lo que nos dicen (el tanque) debe llegar a un tope para podernos suministrar el agua”.

Ingenieros llegaron anoche para hablar con la comunidad que estaban realizando el plantón, allí les dijeron que iban a realizar unas mediciones para saber si hay presión; para ello tenían dos soluciones, conectarlos al distrito 4 y la otra es que el alcalde o la alcaldesa electa priorizaran el servicio de agua en el sector.

Tras la reapertura de la vía, el suministro de agua se restableció en altas horas de la noche en algunas casas y en la madrugada en otras. Sin embargo, para la mañana de hoy 11 de noviembre, volvieron a encontrarse sin agua en el sector.

Parada indicó que se comunicó nuevamente con el Ibal, y la respuesta fue que el consumo fue demasiado alto, y el tanque se redujo a un nivel mínimo. Por lo tanto, debían esperar a que se llenara nuevamente para tener el servicio.

"Esto no puede seguir ocurriendo, ya que supuestamente pagamos puntualmente nuestro recibo mensual como usuarios. No recibimos descuentos por los días sin agua; prácticamente pagamos por un promedio", afirmó la líder comunitaria.

Siempre explican el problema nunca dan la solución

La comunidad ya conoce cuál es la causa de la falta de agua en el sector. El Ibal va y siempre da las mismas respuestas, pero no una solución concreta que les permita tener el servicio de manera normal.

El cambio de los tubos del alcantarillado y el acueducto ya está en licitación, pero según la entidad deben esperar a que se realicen las obras para ver qué pasa y si hay algún daño adicional en el sector.