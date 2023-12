Desapareció parque biosaludable de barrio de Ibagué, ¿qué hicieron con la infrastructura?

Contenido Exclusivo

¿Qué pasó con el parque biosaludable del barrio Eduardo Santos de Ibagué?

Parece que el disfrute y promoción de hábitos saludables en el barrio Eduardo Santos de Ibagué no dio frutos o mejor, no se permitió. Pues el parque saludable inaugurado hace cuatro años desapareció por completo y a la fecha sus residentes reclaman por uno nuevo.

Lea también: Una radiografía del impacto de los parques biosaludables en la ciudad

La zona donde, alguna vez, niños y ancianos se recrearon y ejercitaron quedó desolada y solo un tubo de metal les recuerda su existencia. Los gimnasios al aire libre ubicados en diferentes sectores de la ciudad posibilitaron la recuperación de espacios que antes estaban abandonados, eran foco de delincuencia o estaban destruidos tras años sin ser intervenidos.

Pero ahora la historia se repite en este barrio de la comuna 12 de la capital tolimense, en el que, pese a la honestidad y resiliencia de sus vecinos, la inseguridad se apodera y afecta negativamente. La iniciativa que buscaba que la ciudadanía se empoderará de los espacios públicos, colapsó.

No obstante, contradictores del proyecto dejaron claro que en algunos sectores de la Ciudad Musical, sería una mala inversión adecuar dicha infraestructura, puesto que no se aprovecharía. Por ejemplo, un líder comunal del sur de Ibagué argumentó que, “en el Baltazar es muy poco lo que utilizan el parque biosaludable, y yo que conozco el sector lo que es aquí en el barrio San José y Eduardo Santos, son inversiones para mi concepto mal hechas, no se utilizan esos parques, están ubicados en sitios que no se justifican, no hay el ambiente para estas instalaciones, además de la apatía de la gente, que los primeros días los utilizaban, pero ahora uno pasa y no ve a nadie en todo el día”, dijo Élver Bernal.

Puede leer: En un conjunto de Ibagué están desesperados con una obra que les dejaron abandonada

A continuación, puede observar las imágenes de la instalación del equipamiento, versus a su transformación hoy en día en un lugar solo y olvidado.

DATO

En mayo de 2019, se contabilizó una inversión por parte de la alcaldía local, de $6.826 millones en el suministro e instalación de estaciones metalmecánicas, incluyendo mantenimientos, adecuaciones, podas y reparaciones.