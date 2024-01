Alcaldesa se compromete a contratar a 'paleteros' de Ibagué

El anuncio se hizo a través de la Alcaldía de Ibagué.

Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué, en su esfuerzo por mejorar el servicio de la Secretaría de Movilidad de la ciudad, aseguró que proporcionará capacitación a los 'gestores de tránsito'.

"He solicitado al equipo que tenga claro que en las calles no puede prevalecer el desorden y la falta de autoridad, ni permitir que personas sin el conocimiento necesario ocupen espacios; por lo tanto, he pedido que los vinculemos, los capacitemos y se conviertan en reguladores de la movilidad", expresó Aranda.

Los 'paleteros', que de manera informal han asumido el control del tráfico en puntos críticos de la ciudad, debido a que la Secretaría de Movilidad no cuenta con suficientes agentes de tránsito para llevar a cabo esta actividad de manera permanente y reconociendo esta necesidad, la administración municipal ha mantenido encuentros con estos 'gestores de tránsito' con el objetivo de formalizar su actividad.

Aranda añadió que estas personas obtendrán el conocimiento y la autorización necesarios por parte de la Secretaría de Movilidad: "Aquí no podemos permitir que los ibaguereños sientan insatisfacción porque la autoridad, que debe ser responsabilidad del Municipio, la asuman ciudadanos comunes".