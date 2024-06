¡Pilas! Estas son las prohibiciones para los eventos del Festival Folclórico Colombiano

Para evitar posibles inconvenientes, se han establecido algunas restricciones.

La alcaldía de Ibagué ha establecido una serie de prohibiciones para asegurar que el festival se desarrolle en un ambiente seguro y ordenado. En años anteriores, la falta de cumplimiento de estas normas ha provocado diversos problemas que afectaron tanto a los asistentes como a la ciudad. Por lo tanto, es crucial que todos los participantes respeten estas regulaciones para disfrutar plenamente del festival y preservar su espíritu festivo.

A través del Decreto 0456 del 2024, la administración municipal dio a conocer las siguientes prohibiciones en el marco de las actividades del Festival Folclórico. Aunque algunas parecen obvias, no sobra recordarlas tanto para propios como turistas.

Lo que no se puede hacer

-La venta de bebidas y alimentos en vehículos automotores.

-El parqueo de vehículos en zonas de antejardín y andenes.

-La venta y uso de harinas, espumas, vuvuzelas y pólvora en el espacio público.

-El uso de equipos de amplificación de sonido durante caravanas y desfiles.

-La presencia de vendedores ambulantes con carretillas, motos o vehículos de tracción humana o animal durante los desfiles.

-La venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos por menores de edad.

Asimismo, se informó que no se pueden instalar conexiones de servicios públicos que no estén autorizadas por las empresas prestadoras y la no utilización de desechables de un solo uso.

“Las personas que reciban los permisos no pueden ampliar las zonas permitidas, las cuales son de 4X4 metros; además, deben portar siempre el carné para ser identificados”, indicó Jhon Ferley Amaya, director de Espacio Público.

Tenga en cuenta que la persona que sea sorprendida violando estas medidas deberá pagar multas de hasta un millón de pesos.