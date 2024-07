Ibagué busca ayuda en USA para llevar agua potable a la zona rural

La alcaldesa solicitó al embajador de Colombia en Estados Unidos cooperación con organizaciones norteamericanas en este aspecto.

La mandataria de los ibaguereños, Johana Aranda, aprovechó su visita al país norteamericano para reunirse con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, con el objetivo de adelantar las gestiones correspondientes para desarrollar proyectos de agua potable a la zona rural de la capital musical.

Aranda le solicitó al alto funcionario que incluya a la capital tolimense en el radar de empresas norteamericanas que brindan este tipo de soluciones, con el propósito de llevar el vital líquido a las zonas apartadas y fortalecer la competitividad del campo.

“Mi ciudad tiene algo que no tienen otras ciudades capitales y es que el 97% es rural, tengo 17 corregimientos, 144 veredas, en muchas de las cuales no hay agua potable y en los Estados Unidos hay muchas organizaciones que apoyan acueductos rurales. Yo hoy solo quiero dejarle en el radar mi ciudad, pedirle que me apoye. Son muchos los ibaguereños de zona rural que claman por tratamiento de aguas”, dijo la alcaldesa Johana Aranda.

La mandataria destacó que, aunque ha tocado varias puertas en el Gobierno Nacional para este tema, los recursos siguen siendo limitados por lo que la cooperación internacional sería una gran salida para esta y otras problemáticas de la Capital Musical.

Es de destacar los esfuerzos que viene adelantado la Alcaldesa con recursos propios para generar nuevas alternativas de captación de agua, la terminación del Segundo Acueducto, el mejoramiento de las redes hidrosanitarias y su respectiva pavimentación con el combo 3x1, la gestión integral del saneamiento básico mediante plantas de aguas residuales, entre otros proyectos estratégicos que avanzan en el municipio.