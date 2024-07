Obras del Mega Capa detenidas por falta de permiso de la ANI

En debate de control político citado el pasado lunes por el concejal Javier Mora, la directora del CAPA dio a conocer porque no se ha avanzado con la construcción de la mega obra.



El Concejal del partido liberal Javier Mora, citó a la Administración Municipal para realizar e impulsar el seguimiento a la construcción del Mega Capa, “estamos pendientes de impulsar con estos debates de control político, como herramienta política, la construcción del CAPA, cuando empezamos estos debates en el 2019, el mega capa no existía , ese proyecto ni siquiera estaba en papeles, era una idea engavetada pero logramos con todos estos debates, con la presión política, acompañados de activistas y ambientalistas impulsar la construcción”, afirmó el cabildante.

Para Mora, este debate permite impulsar la terminación del megacapa, avanzar en la creación del Instituto de Bienestar y Protección Animal, mejorar las cifras de adopciones, esterilizaciones y demás acciones para atender de manera adecuada a los animales de la ciudad.

Luz Dary Osorio, veedora y animalista denunció la presunta negligencia de CAPA “tenemos un megacapa en construcción con una cantidad de dinero que han seguido colocando ahí, sin el agua, sin el permiso de la ANI”.

De acuerdo con la directora Carolina Veloza, el abastecimiento de agua del CAPA se realiza gracias a la dirección de bomberos, sin embargo, para el Mega Capa se hace necesario el permiso de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, “llevamos más de un año gestionando, desde la Administración pasada, radicando documentos, yendo hasta Bogotá, regresando para cambiar las cosas que ellos nos sugieren. La administración anterior y esta administración han hecho un esfuerzo por culminar y por entregar los elementos que son necesarios por la ANI, pero aún no tenemos respuesta”.

Finalmente, Veloza hizo un llamado para que desde la ANI se dé celeridad en el proceso y aprueben el permiso, “que la ANI nos entregue este permiso que es tan importante para poder culminar la obra, llevamos el 84% de avance, no podemos parar ahí por este permiso. La idea es que lo más pronto nos lo solucionen, no nos sigan devolviendo con peros y con cosas sobre la póliza , si no que nos den una afirmación, nos den un parte positivo para poder terminar”.