Estudiantes del Germán Pardo García exigen mejoras académicas y de infraestructura

Desde tempranas horas de la mañana los estudiantes hicieron presencia a las afueras de la institución para exigir soluciones.

En la Sede Principal de la Institución Educativa German Pardo Garcia ubicada en la comuna dos de Ibagué, los estudiantes madrugaron para exigir la presencia de la rectora, mejoramiento de la infraestructura, personal docente y las condiciones sanitarias.

“Se han venido presentando muchas inconformidades en la institución, lo que son primeramente el modo, la forma de la rectora operar, pues que es muy inconforme, ya tanto los padres de familia como los estudiantes lo han presenciado de que ella no se ha querido presentar ante los estudiantes ni los padres de familia”, indicó Jimena Forero, personera estudiantil.

Además, los padres de familia y estudiantes aseguraron que no se han podido comunicar con la rectora de la Institución, “todo tiene que ser por correo y en ese tiempo no estamos en COVID para que sea todo a través de correos”, afirmó una de las madres de familia.

Al respecto, Angela Álvarez, rectora de la institución asegura que las vías de comunicación siempre han estado presentes para que toda la comunidad educativa exponga sus solicitudes, quejas y reclamos, “las instrucciones que se le han dado al personal es atención total, tanto a los padres, además de eso se emitieron circulares donde no solamente se le dice que la atención es presencial, sino que puede ser de diversas formas y se abrieron los medios de comunicación, página web, correos, para que los padres de familia, estudiantes puedan hacer llegar sus inquietudes en caso de que no tengan atención presencial”.

El pliego de peticiones

Desde hace varias semanas, los estudiantes han tenido que lidiar con la ausencia de personal de aseo y daños en la infraestructura sanitaria, “los baños que están tapados por dentro entonces el agua se riega, esos baños huelen horrible, entonces no entiendo si no hay un servicio de baños, ¿cómo nos van a hacer venir a nosotros a la institución y no tener ese servicio?”, indicó la personera estudiantil.

Los estudiantes de la jornada de la tarde han sido los más afectados por la ausencia de personal docente, “hasta la fecha hay varios profesores que están incapacitados y los niños están perdiendo horas de clase, los necesitan a una hora y resulta que llegan a hora libre”, afirmó María Estupiñán, madre de familia.

Al respecto, Gabriel Alfonso Patarroyo, director administrativo y financiero de la Secretaría de Educación Municipal hizo presencia en la institución para dar seguimiento y solución a las problemáticas expuestas por la comunidad educativa, “nosotros no podemos desconocer el derecho que tiene el profe a enfermarse y lo que hacemos es que damos las herramientas administrativas para que se pueda subsanar”, afirmó.

En la institución se realizó una mesa técnica que hace pocos instantes se levantó con un acuerdo total en todos los puntos exigidos entre Secretaría de Educación, rectora, padres de familia y estudiantes, se espera que en el transcurso de la semana se vean reflejadas las soluciones.