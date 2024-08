“No toleraré una agresión más contra nuestros agentes de tránsito”: Alcaldesa de Ibagué

La mandataria denunció la contratación de un sujeto que varias veces ha sido capturado por obstruir operativos y fomentar el desorden en diversas zonas del país.



Las medidas

La Alcaldesa Johana Aranda, manifestó su rechazo a las recientes agresiones contra los agentes de tránsito en la ciudad, asegurando que no permitirá que estos servidores públicos continúen siendo víctimas de violencia.

"No me temblará la mano para tomar acciones ante cualquier situación que involucre a nuestros funcionarios, y mucho menos permitiré que más agentes de tránsito sean agredidos. Estaré vigilante de su actuar y no toleraré actos de corrupción", afirmó la mandataria local.

En un consejo de seguridad extraordinario realizado en la mañana de este jueves, Aranda reveló un preocupante fenómeno de agresión sistemática contra los funcionarios. Tras una minuciosa revisión de pruebas y denuncias, se concluyó que esta situación es premeditada y organizada, impulsada por la intensificación de los operativos y la imposición de comparendos a quienes incumplen las normas de tránsito.

"Quiero comenzar expresando mi más profunda solidaridad con los cinco agentes heridos y sus familias. La autoridad no se negocia, y estamos comprometidos en garantizar el orden y la seguridad en nuestras calles", destacó.

Según Aranda, las investigaciones han revelado que un grupo de personas se han organizado para contratar los servicios de un sujeto dedicado a obstruir operativos y fomentar el desorden en diversas zonas del país.

Esta persona, quien acumula varios comparendos y tiene su licencia de conducción suspendida, ha sido capturada en múltiples ocasiones y se encuentra plenamente identificada por la Fiscalía, que ya adelanta los procedimientos correspondientes.

Ante esta ola de violencia contra servidores públicos, la Alcaldía de Ibagué ha decidido tomar las siguientes medidas:

1. Grupo Especial de la Fiscalía: Se destacará un grupo especializado para avanzar en la diligencia judicial y manejar las agresiones en una línea exclusiva de investigación.

2. Nuevas denuncias: Se radicarán ante la Fiscalía nuevas denuncias con audios, fotografías y todo el material probatorio de los hechos sobrevinientes.

3. Fortalecimiento de canales de denuncia: Se mejorarán los canales de denuncia para sancionar cualquier actuación indebida de los funcionarios.

4. Campaña de cultura vial y ciudadana: Se lanzará una campaña agresiva para promover la tolerancia y el respeto a las normas de tránsito en las calles.

5. Capacitaciones en inteligencia emocional: Se establecerá un cronograma de capacitaciones en inteligencia emocional y manejo de conflictos para los agentes de tránsito, con el acompañamiento de la institucionalidad.

6. Acompañamiento policial: Los operativos de tránsito contarán con el acompañamiento permanente de la Policía Nacional.

Finalmente, la Alcaldesa Aranda hizo un llamado a quienes están programando una manifestación para mañana viernes: "Los invito a no dejarse engañar por quienes viven del desorden, el caos y la desinformación. Las puertas de esta Alcaldía están abiertas, y siempre estaremos dispuestos a dialogar. Pero recuerden, el cumplimiento de la ley no es una ofensa, es una obligación que puede salvar vidas."