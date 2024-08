El voraz incendio ocurrido en la calle 19 dejó imágenes esperanzadoras, al ser rescatados dos animales durante las altas conflagraciones.



Para los ibaguereños la tarde del viernes 16 de agosto, quedará marcada en la memoria, al presentarse un incendio de gran magnitud en la calle 19 entre carrera Cuarta y Quinta que dejó pérdidas millonarias de más de ocho mil millones de pesos, casi 300 empleos afectados y 20 edificaciones destruidas.

En el panorama desolador, nació una luz de esperanza con Yurani Vanegas, rescatista de animales que pese al riesgo inminente, decidió arriesgar su vida para rescatar a una gata que estaba atrapada en el cielo raso de Inversiones JJ, uno de los locales afectados por las llamas ubicado en la calle 19 con carrera Quinta.

En video quedó registrado como en medio de lágrimas, la rescatista narra lo sucedido a un medio de comunicación local, “La gatita estaba encerrada entre el drywall y no podía salir, estaba casi desmayada, menos mal subió el dueño y empezó a llamarla y así fue que la encontramos. Yo me subí, la busqué por todas partes, no la encontré, pero escuchó el sonido de la voz de su dueño y empezó a maullar”, indicó Vanegas.

De igual forma, en otro de los locales comerciales afectados por las llamas, doña Gladys, una de las empresarias damnificadas rescató a su mascota Roger, “realmente yo lo único que saqué fue mi perro, yo no saqué máquina, yo no saqué nada más y me arrodillé acá a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que tuviera misericordia de nosotros y que nos ayudará”, afirmó la comerciante.

Sin embargo, en el proceso de rescate el canino se lesionó la cola, por lo que el Centro de Protección y Rescate Animal, (CAPA) brindó la ayuda necesaria para la recuperación de Roger.

En redes sociales han aclamado las heroicas labores de rescate de doña Gladys y Yurani Vanegas, “te quiero mucho, señora que salvo el gatico”, “no hay cosa que me agüe más el ojo que ver un animalito sufrir”, “Dios la bendiga gracias por pensar en sus bebés de 4 paticas”, “Eres un ángel para con Roger, su mascota”, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.