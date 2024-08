Los residentes del barrio Montecarlo, ubicado en la comuna siete de Ibagué, se encuentran preocupados por el aumento excesivo en el cobro del recibo público de gas.

En un medio de comunicación local, quedó evidenciado cómo los residentes del barrio Montecarlo 2, de estrato dos, denunciaban el alza de pago en el recibo del gas, asegurando que le habrían incrementado el precio en más de un 40%.

“La verdad es que mes tras mes le van subiendo al recibo y no sé por qué. Yo pagaba 80 mil pesos y ahorita me llegó por 145 mil pesos. Entonces no se justifica, las empresas día a día le van subiendo a uno y el salario de uno es el mismo”, afirmó preocupado uno de los vecinos.

De igual forma, una de las residentes de la zona asegura que van más de dos veces en la que le han suspendido el suministro de gas, teniendo que pagar la reconexión, “se supone que no pagué la totalidad, sino el 80%, y no me lo cortaron por 15 mil pesos. Luego llegó el otro recibo, le pagué lo mismo, y lo cortan, sin uno no darse cuenta. Dos reconexiones tenía, me llegó por 113 mil, y me va a llegar la tercera. Tengo 76 años, no tengo trabajo”, indicó la ciudadana.

Tras conocerse las denuncias, de los habitantes del barrio Montecarlos 2, varios usuarios en redes sociales también expresaron su inconformismo con el valor de los recibos, “no es solo en ese lugar que han subido. Salimos a trabajar desde las 6:00 de la mañana y llegamos a las 6:00 de la tarde, es poco lo que se gasta y llega un cobro excesivo. Estamos jodidos con esos recibos y somos estrato dos”, “uy si están llegando caros, toca aguantar hambre para pagar recibos”, “va a tocar volver al gas de pipa, nos sale más económico”, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.