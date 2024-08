Los residentes de un barrio de la comuna uno, hacen un llamado a la administración municipal tras problemática con la malla vial en la zona.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por Germán Delgado, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Irazú, ante un medio de comunicación local, los residentes del barrio han tenido que mejorar la movilidad en las vías del sector, por medios propios.

"Hace seis años, la alcaldía nos entregó un asfalto de desecho, el material que queda cuando se raspan otras calles. Con eso organizamos una pavimentación precaria, pero, como era de esperarse, el deterioro ha sido inevitable", afirmó Delgado.

Leer: El barrio Tolima Grande enfrenta graves problemas en la malla vial

La malla vial de la calle 1 entre carreras Sexta y Séptima y en la calle 2, representa un peligro para los residentes, en especial, para la población de la tercera edad, "hemos intentado organizarnos con recursos propios para tapar los huecos, pero el costo es elevado. Las pavimentaciones son caras, y la ayuda de la alcaldía es casi inexistente", indicó preocupado el presidente.

Según Delgado, la administración municipal asegura que no hay presupuesto para arreglar la problemática que los aqueja desde hace varios años. Esta situación no solo les estaría afectando la movilidad, sino que también la salud de los residentes por el polvo levantado por los buses escolares que transitan por el sector, “es un problema de salud pública que no se está tomando en cuenta", aseveró Delgado.

Le puede interesar: Esta semana empieza a operar el bus eléctrico en Ibagué

La comunidad le solicita a la administración municipal que les arreglen la malla vial, incluso proponen que desde la Alcaldía les entreguen el material y ellos pondrían la mano de obra.