Falleció la matrona Cielo Gallo, madre del exsenador Luis Humberto Gómez Gallo

Este domingo murió en la clínica Medicadiz de Ibagué la señora Cielo Gallo, reconocida figura del ámbito social y político del departamento.



A las 7:00 a.m. de este domingo, 1 de septiembre, se conoció la noticia acerca del fallecimiento de la señora Cielo Gallo de Gómez, destacada y respetada figura del mundo político local y regional, matrona política de un importante sector del Partido Conservador y madre del exsenador Luis Humberto Gómez Gallo, quien murió en Ibagué en diciembre de 2013.

Fue empresaria, concejal de Ibagué y gestora de importantes causas sociales y culturales. Hace dos años, el Concejo de Ibagué le hizo un homenaje para reconocer sus aportes a la ciudad y al departamento y le entregó la orden Ciudad Músical en honor al Mérito Cívico.

Se conoció que la velación de la señora Cielo Gallo se realizará en la funeraria Los Olivos y se tiene previsto que durante este lunes, 2 de septiembre, permanezca en cámara ardiente en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima.

Carlos Hernando Enciso, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué y uno de los mejores amigos de Luis Humberto Gómez Gallo, fue una de las primeras personas en hacer referencia a esta lamentable pérdida: “Mis últimas fotos hace un par de meses con la matrona Cielo Gallo, madre de uno de mis grandes amigos y casi hermano, Luis Humberto Gómez Gallo. En una de ellas se nota como tratando de recordar con sorpresa quién era yo.

“En ese momento, no muy consciente ya, sentí de nuevo su cariño. Me alegró mucho compartir de nuevo esos breves instantes con ella, porque la sentí feliz y tranquila. Hoy a las 7:00 am, partió a la eternidad esa señora, jefa, líder, amiga, en medio del amor de su familia. Familia que le devolvió con creces todo el amor, afecto y berraquera que recibieron de ella”.

“Ahora, están juntos Cielo y Luis Humberto, con seguridad en medio de La Paz de nuestro Señor. Todo mi cariño, solidaridad y condolencia a su familia y amigos. Se nos fue una gran mujer, protagonista de la vida política de nuestro departamento y del Partido Conservador en los últimos 60 años”, expresó Enciso.

Asimismo, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, envió un mensaje a la familia de la señora Cielo Gallo: “Lamento profundamente el fallecimiento de la señora Cielo Gallo de Gómez, madre del expresidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra región, donde fue reconocida no solo como madre y pilar de su familia, sino también como una mujer de gran liderazgo y compromiso con la comunidad que dejaron una huella imborrable”.

“Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento y elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno”.

El abogado Gustavo Osorio también expresó sus condolencias a sus seres queridos: “Lamento profundamente la partida de nuestra amiga y gran líder política y social la Señora Cielo Gallo de Gómez, hoy ya reunida en el Cielo con su amado Hijo Luis Humberto Gómez Gallo. Dios le de fortaleza a sus hijos, nietos y familia”.