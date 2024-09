Los habitantes de un barrio del sur de Ibagué, denuncian la imprudencia de algunos motociclistas en la zona por falta de un reductor de velocidad.

Los residentes de la carrera Primera sur con calle 25, en el barrio Las Ferias, de la comuna 11, se encuentran preocupados por el peligro que representa para los transeúntes, el exceso de velocidad con el que algunos motociclistas transitan por el sector.

Una vecina del barrio resalta la importancia de un reductor de velocidad en la vía que está recién pavimentada para evitar el exceso de velocidad en el sector, “hace falta un policía acostado, porque es que pasan a toda velocidad. Los carros que vienen se chocan con las motos. Aquí se necesita mucho control de velocidad y esos semáforos hace cuánto están parados”, expresó la residente ante un medio de comunicación local.

La comunidad hace un llamado a la administración municipal, para dar solución a la red semafórica, pues aseguran que por problemas de seguridad no han arreglado el daño. “Yo hablé con uno de ellos que estaban arreglando el año pasado, les dije que porque no arreglaban los de la 25, y dijeron que no, que porque que iban a arreglar eso si aquí se lo robaban”, afirmó la vecina.