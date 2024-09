Estudiantes del colegio Ciudad Luz denuncian la poca presión con la que llega el suministro de agua a la institución.

De acuerdo con Holmis Cortés, personero de la Institución Educativa Técnica Ciudad Luz, ubicado en la comuna nueve de Ibagué, hace aproximadamente un año estarían sufriendo por falta de agua en el colegio, afectando a más de 900 estudiantes que reciben sus clases en jornada única.

“El suministro del agua está llegando con muy poca presión para poder abastecer los tanques de almacenamiento que el colegio tiene dispuestos para toda la comunidad educativa. Se debe realizar un racionamiento de agua, pero aun así a muchos estudiantes les toca usar los baños sucios y no cuentan con agua para el lavado de manos o en su caso de cepillado de dientes después de almorzar tras la jornada única de la institución”, expresó Cortés.

Leer: El Tolima, el cine y el jazz: Conversatorios del Ibagué Festival

Es de aclarar que el plantel educativo cuenta con tres tanques de agua con una capacidad de más de 33 mil litros de almacenamiento de agua, que en la mayoría de veces no se ha podido llenar, “nos han enviado carros de bomberos, pero un carro de bomberos no alcanza a llenar, ni al tanque más grande, no alcanza a subir ni 10 centímetros a lo que tiene de altura, a lo que tiene de almacenamiento”, aseguró Cortés.

De acuerdo con el personero, en múltiples ocasiones desde el colegio se han comunicado con la administración municipal y no han tenido respuestas efectivas, “nunca se ha recibido una solución concreta y con hechos en la institución, siempre dicen que nos van a solucionar y no nos solucionan y como comunidad educativa estamos cansados de no tener este recurso tan importante, ya que el colegio maneja una jornada única en la que mantiene estudiantes desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde” indicó el personero estudiantil.

Puede leer: Camioneros adelantan ‘plan tortuga’ en Ibagué como apoyo al paro nacional

Por su parte, la gerente del Ibal, Erika Palma, manifestó que el inconveniente estaría relacionado con conexiones internas, “se vienen realizando visitas a las instalaciones, y tienen problemas de conexiones internas, se les ha prestado apoyo, pero no es un tema directo de nuestra empresa”.

La comunidad estudiantil hace un llamado a la administración municipal para que les den soluciones prontas y efectivas, de lo contrario alertan con una posible manifestación que bloquearía una importante arteria vial de la ciudad.

“Si no tenemos alguna respuesta de acá mañana, posiblemente la otra semana nos vayamos a paro, tapamos la Pedro Tafur, nos hacemos escuchar como estudiantes y como comunidad”, enfatizó el personero estudiantil.