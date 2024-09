Habitantes de la comuna nueve denuncian fallas en la presentación del suministro de agua en el sector.



De acuerdo con David Ortiz, edil de la comuna nueve, barrios cómo la Arboleda el Campestre, Villa Café, Picaleña, entre otros, desde hace varios meses están siendo afectados por el poco suministro de agua en el sector.

“Es indignante ver cómo estas personas tienen que levantarse a la madrugada para poder reunir algo de agua para el resto del día, o incluso pasar días en los que no tienen el agua”, afirmó Ortiz.

Así mismo, Alba Zapata, residente del barrio Villa Café, manifestó que está problemática se viene presentando desde hace aproximadamente cuatro años, “sobre las 10 de la mañana ya no hay agua. Si no tenemos los tanques de reserva, no puede tener uno el servicio de agua, porque eso está llegando hasta por la tardecita o noche”

En ese sentido, los residentes de la comuna nueve adelantarán un plantón este lunes a las 9:00 a.m. en la glorieta de Picaleña para exigir a la administración municipal una pronta y efectiva solución.

“La intención de esta actividad es sentarnos en una mesa de trabajo con la alcaldesa y con funcionarios del Ibal, para llegar a un acuerdo con relación a la prestación del servicio del agua. Ya está citada la alcaldesa, y el Ibal, esperamos que ese día hagan presencia para que podamos llegar a un acuerdo con relación al servicio eficiente y digno del agua para estos barrios”, enfatizó el edil.