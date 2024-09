¡Atención! Reportan bloqueo de importante avenida de Ibagué por una manifestación

Al mediodía de este sábado, la comunidad de un barrio de la comuna nueve de Ibagué, salió a protestar por falta de energía eléctrica durante los últimos cuatro días.



Habitantes del asentamiento El Tesoro, ubicado a un costado de la avenida Mirolindo, en la comuna nueve de Ibagué, decidieron realizar una protesta al mediodía de este sábado en el carril de subida, esto debido a que aseguran que ya completan cuatro días sin servicio de energía eléctrica.

Leer: Aparente aumento de habitantes de calle en plazas de mercado

Los manifestantes dieron a conocer que son 72 viviendas sin el suministro, no obstante, los más afectados son un grupo de alrededor de 50 adultos mayores, algunos enfermos de gravedad y varios niños que no pueden estudiar con normalidad debido a que no tienen luz ni conexión a internet.

Al parecer, la interrupción del servicio obedecería a que dichos predios aún no cuentan con acometidas eléctricas legales, por lo que ya habrían realizado solicitudes a la empresa encargada para solucionar el problema.

Le puede interesar: Paro camionero dejó alzas en los precios de la canasta familiar

Desde la Alcaldía de Ibagué se pronunciaron a las 12:00 del mediodía acerca de este bloqueo: “A esta hora las autoridades de tránsito reportan un bloqueo vial en la avenida Mirolindo, carril subiendo. Los habitantes del sector se encuentran realizando una protesta pacífica. Se le recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas”.