El concejal de la Alianza Verde, cuestionó la reacción ante lo sucedido el fin de semana en el Estadio Manuel Murillo Toro.

En la noche del sábado 7 de septiembre, cuando se disputaba el juego Deportes Tolima vs. Deportivo Cali en el Estadio Manuel Murillo Toro, un hincha del equipo Pijao resultó herido en el entre tiempo. Presuntamente, el victimario es hincha del equipo azucarero y burló la requisa de ingreso.

El concejal Andrés Zambrano, del partido Alianza Verde, cuestionó vehemente los hechos y el proceder de las autoridades al permitir el ingreso de un arma blanca, al escenario deportivo.

“Es inaceptable que un hincha visitante haya ingresado con un arma blanca a la tribuna oriental. Se supone que existen anillos de seguridad para prevenir este tipo de situaciones, pero al final se preocupan más por las chapas de las correas que por las armas corto punzantes”, afirmó el cabildante.

Zambrano, quien estuvo presente en el lugar de los hechos, indicó que no hubo una atención oportuna ante la situación presentada, “la reacción no fue tan rápida como aseguró la administración municipal. Si realmente hubiera sido así, no habríamos tenido que lamentar lo ocurrido, que comprometió la salud y movilidad de la extremidad del hincha”.

Finalmente, el concejal hizo un llamado a las autoridades municipales para permitir el ingreso de las barras visitantes, “la hinchada sostiene que el cierre de fronteras pone en mayor peligro la integridad de los locales, ya que los visitantes buscan formas alternativas para ingresar. Por eso es urgente revisar cuán efectivas son estas medidas”, indicó.