Diversas entidades se han pronunciado frente al ataque a una funcionaria de la Universidad del Tolima

Diferentes entidades han rechazado los hechos ocurridos el pasado lunes en la Universidad del Tolima.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Universidad del Tolima, el pasado lunes 16 de septiembre al interior del alma máter, se habría presentado un hecho que alteró el orden público. “El día 16 de septiembre nuevamente se abordó de manera agresiva a los equipos de trabajo para que se retiraran de una dependencia, y mientras esto sucedía se lanzaron líquidos aún no identificados al interior de su oficina, causando intimidación, aflicción emocional y afecciones respiratorias”, expresó la Universidad.

Al parecer, la directora de Proyección Social y Extensión de la Universidad del Tolima, Liliana Acosta y varios funcionarios de su equipo, resultaron afectados producto de las sustancias químicas.

Las reacciones

La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, se pronunció a través de su red social X condenando enérgicamente el hecho y exigiendo justicia, “de manera enfática condeno la agresión con una sustancia, al parecer química, de la que fue objeto la Directora de Proyección Social de la @Uni_Tolima y otros funcionarios de esa dependencia, por el solo hecho de estar trabajando en su oficina. Le pido a la dirección universitaria y las autoridades que se investigue el tema y se dé con los responsables de este atentado", señaló la mandataria.

Además, Matiz hizo un llamado para ejercer el derecho a la libre protesta a través del diálogo, “soy y seré una defensora de la autonomía universitaria como lo he demostrado. Del libre derecho al disenso, a protestar sin vulnerar los derechos de nadie”, enfatizó.

La secretaria de la mujer del Tolima, Luz Nelly Arbeláez Gómez, afirmó que no tolerará bajo ninguna circunstancia las agresiones ni las amenazas que atenten contra la integridad de las mujeres. "En este sentido, exigimos que las autoridades competentes investiguen este caso con la seriedad y celeridad que amerita, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan”.

De igual forma, los Gremios Económicos del Tolima rechazaron el ataque y mostraron su apoyo, frente al ataque de Acosta, “este acto de violencia, que involucró el uso de una sustancia química aún desconocida, no solo pone en peligro la salud de la profesora y otros funcionarios, sino que también crea un ambiente de inseguridad y temor en la comunidad universitaria”, expresaron a través de un comunicado.

Las diferentes entidades hicieron un llamado urgente a las autoridades, que permitan identificar y sancionar a los responsables del acto.

La comunidad educativa se pronunció

Es de recordar, que varios estudiantes de la Universidad del Tolima, se declararon en asamblea permanente en días pasados, por lo que a lo largo de esas tres semanas han realizado diferentes actividades para la movilización estudiantil.

En ese sentido, el estudiantado se reunió en el restaurante Camilo Torres, en asamblea general, para discutir los ejes centrales en la construcción de las bases del pliego universitario, cuando fueron informados de los hechos de orden público.

“En horas de la tarde se reportaron serias afectaciones a la infraestructura del campus, por parte de un grupo de personas que no fueron convocadas por los estudiantes. Los daños contemplan vidrios rotos de algunas ventanas de las oficinas de gestión contable. Además, estás personas esparcieron un líquido (no se sabe qué procedencia tiene) en algunas de las mismas dependencias administrativas, por lo cual se informó durante la tarde que una docente se había visto afectada; embargo, el mismo día de ayer se comunicó que luego de ser revisada, ella no sufrió ningún tipo de afectación por este acto”, afirmaron los estudiantes a través de un comunicado.

Así mismo, el estamento estudiantil rechazó los actos de violencia presentados en el alma máter e hicieron un llamado para solucionar las problemáticas a través del diálogo, “queremos dejar claro que estos hechos no representan a los estudiantes ni a las actividades legítimas que llevamos a cabo dentro de nuestra universidad. Nuestra prioridad siempre ha sido promover el diálogo, la participación activa y el respeto mutuo dentro y fuera de los espacios académicos”, manifestaron en el comunicado.