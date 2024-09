¿Habrá ingreso de la fuerza pública a la Universidad del Tolima? Esto es lo que se sabe

Frente a los hechos ocurridos el pasado lunes en la Universidad del Tolima, el secretario de gobierno municipal propuso el ingreso de la fuerza pública al alma mater.



Es de recordar que el lunes 16 de septiembre, al parecer una funcionaria de la Universidad del Tolima, habría resultado afectada tras el presunto ataque con sustancias químicas a una de las dependencias de la institución.

El secretario de Gobierno, Edward Amaya, manifestó que no existe ningún lugar en el que la fuerza pública no pueda ingresar, “no existe ningún lugar vedado para las autoridades, ninguno, absolutamente ninguno. Y cuando se requiera la presencia de la fuerza pública en algún sitio, allá estarán”, afirmó.

Así mismo, instó a la víctima a realizar la denuncia oficial y a la administración a ayudar en el proceso de investigación para aclarar los hechos sucedidos en la institución,“la universidad no se puede convertir en un lugar en donde pueda ocurrir cualquier cosa, no se puede convertir en un escenario de impunidad. Y creo que son las mismas directivas de la Universidad del Tolima las que nos deben ayudar a impulsar la investigación y dar con el paradero del responsable. Repito, la Universidad del Tolima no puede ser un lugar de impunidad”, afirmó el secretario de Gobierno.

Omar Mejía, rector de la Universidad del Tolima, rechazó enfáticamente las declaraciones entregadas por Amaya, resaltando la autonomía universitaria que tiene el claustro educativo de acuerdo con la Constitución Política de Colombia.

“Establece que las Instituciones de Educación Superior Públicas tienen derecho a gobernarse por sí mismas. La militarización de cualquier universidad viola este principio, por lo cual exhorto al Secretario de Gobierno de Ibagué a que mantenga mesura sobre sus afirmaciones y respeto por lo establecido en la Constitución y la ley”, aseveró Mejía.

Tras el pronunciamiento de Mejía, Amaya aclaró que sus afirmaciones sobre la entrada de la fuerza pública a la universidad se haría en caso de una alteración del orden público.

“En caso de una emergencia, es una obligación constitucional de la fuerza pública atender la emergencia en donde se esté presentando. No hay un lugar vedado en esas circunstancias, en esa situación especial, para la fuerza pública. No debe de haber lugares vedados en nuestro país”, indicó Amaya.

De igual forma, el secretario de Gobierno reiteró el llamado a la Universidad del Tolima para esclarecer las situaciones que se presentan al interior del alma máter.

“Lo que yo he pedido es que los directivos de la universidad sean más proactivos y nos entreguen a las autoridades las informaciones que puedan llevar a buen término estas investigaciones para que la universidad no se convierta en un claustro de la impunidad, ya que la fuerza pública no entra, la Fiscalía no ingresa”, enfatizó el secretario de Gobierno.

La postura de concejales y senadores

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fue enfática en manifestar su desacuerdo con el rector Mejía acerca de la presencia de la fuerza pública al interior de la universidad.

“La autonomía de la universidad no es para que él siga propiciando actos violentos que exponen la vida y la seguridad física de los docentes y de los demás estudiantes. Ese rector tiene también que responder por todo lo que sucede, por precisamente evitar la actuación no solo de la fuerza pública, sino de la Fiscalía”, señaló Cabal.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Ibagué, Arturo Castillo, propuso el uso de drones al interior del alma máter, estrategia que defenderá la autonomía universitaria, al tiempo que permitirá garantizar la seguridad del claustro educativo.

"Tenemos una gran preocupación por la inseguridad en la Universidad del Tolima, existen mecanismos que podemos ejecutar, a través de la inteligencia policial, para determinar cuáles son los actores que han generado pánico", afirmó Castillo.