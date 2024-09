Árboles estarían deteriorando algunas viviendas en el Restrepo

Líder de la comuna cuatro denuncia que unas viviendas del sector estarían siendo afectadas por unas ramas.

De acuerdo con Diana Parral, residente del barrio Restrepo, ubicado en la comuna cuatro de Ibagué, denuncia que desde hace varios meses ha solicitado la poda de unas ramas que están sobre los tejados de las viviendas aledañas a la Fundación Prestadora de Servicios del ICBF.

“Nosotros hemos solicitado muchas veces que por favor nos poden estos árboles porque están afectando mucho las canales, las ramas, las hojas y todo eso, y los tejados. A algunos vecinos les han roto las tejas”, indicó Parral.

De igual forma, aseguró que se han comunicado con Cortolima para que la entidad realice la poda de los árboles, “no ha sido posible porque se tiran la pelota. Que eso es con el Bienestar, después qué no con Cortolima. Cortolima me envió una respuesta de que ellos habían venido a evaluar los árboles y que los árboles estaban sanos. Yo en ningún momento dije que los árboles estaban muertos o que estaban en malas condiciones. No, lo que necesitamos es que vengan y los pode”, afirmó la residente.