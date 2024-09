Silvia Ortiz propone modificaciones al proyecto de beneficios tributarios

La cabildante del Centro Democrático realizó una propuesta para reactivar la economía de la ciudad a través de beneficios tributarios.

La concejal Silvia Ortiz, presentó una propuesta ante el Concejo Municipal de Ibagué cuyo objetivo es fortalecer la efectividad de la versión original, estimulando el crecimiento de las empresas locales y promoviendo la creación de nuevos empleos.

Uno de los principales ejes de la propuesta de la cabildante estaría relacionada con incluir las poblaciones vulnerables en los beneficios tributarios, “hay varios que no se han investido en la población de condición de una minoría, pero es que no hay empleo para las madres de labores, no hay empleo para la población de condición de esta capacidad o capacidades diferentes”, afirmó Ortiz.

De igual forma, la concejal frente al debate adelantado en el Palacio Municipal, agregó, “lo más fácil de tener aquí es aprobar el proyecto de productividad, lo más difícil es que digan es a la administración que lo tenga en cuenta y se pueda llevar a otras sesiones ordinarias, y tengo presente un trabajo precioso con respecto a mi proposición y así puedo dar primordiales decisiones”.

Así mismo, Ortiz manifestó que otra de las modificaciones sugeridas sería el fomentar el emprendimiento y la creación de empleo con un sistema que respalde a los pequeños y medianos empresarios.