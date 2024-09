Líder de la Floresta está contenta con la cancelación de la obra del Puente de la 60

Líder comunal de la comuna 9 celebró la cancelación de las obras del Puente de la 60.

Fabiola Peñaloza, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización La Floresta, ubicada en la comuna 9 de Ibagué, está feliz tras la decisión de la alcaldesa de Ibagué, de cancelar la construcción del Puente de la 60 y reinvertir los más de 4 mil millones de pesos en la renovación de alcantarillado y pavimentación de vías en la ciudad.

“Recibimos con beneplácito que la obra no se vaya a realizar. No es que no queramos el desarrollo; queremos, pero La Floresta ha sido una de las más perjudicadas”, afirmó Peñaloza.

De acuerdo con la líder, la comunidad del sector se ha visto gravemente afectada por la realización de la obra, “hemos tenido cerrada la calle 58 por más de dos años y nuestras casas se deterioran. La economía del barrio se ha desplomado; muchos negocios están cerrando. Por ahora, sentimos un pequeño alivio” indicó.

Peñaloza manifestó que esperan que dentro del plan de pavimentación de vías de la Alcaldía, sea tenida en cuenta al barrio, “estamos contentos con este anuncio. No queremos pasar este diciembre en las penumbras del año anterior; tenemos esperanza e ilusión de contar con mejores calles”.