Concejal César Franco insiste en que el Puente de la 60 se tiene que construir

El cabildante aseguró que se debe seguir con la construcción del Puente de la 60.

El concejal del partido Cambio Radical, César Franco, manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por la alcaldesa Johana Ximena Aranda de no continuar con las obras del Puente de la 60, e invertir los cuatro mil millones de pesos recuperados como sanción al contratista, para la renovación de redes de acueducto y alcantarillado, así como la pavimentación de algunas vías.

“Yo soy de los que considera que el puente de las 60 debe continuar, se debe ejecutar porque es un desarrollo para toda la ciudad de Ibagué. Mucha gente da opiniones, pero con intereses personales”, afirmó Franco.

El concejal insistió, en que se deben presentar argumentos sólidos ante el Concejo de Ibagué, cuando retomen las sesiones ordinarias, en la que la administración demuestre porque el proyecto no es viable y de esta forma la alcaldesa pueda redirigir los recursos a la renovación de la malla vial.

“Este es un proyecto que ya fue estudiado, analizado, presentado, aprobado por el Concejo, donde se consiguieron unos recursos para que se ejecutara y si se llega a cambiar la decisión tendría que haber factores muy de peso para que sea así y estoy ansioso de conocerlos de lo contrario yo soy de los que sigo con la teoría de que el puente de las 60 se tiene que desarrollar”, puntualizó Franco.

De igual forma, invitó a los comerciantes del sector que se mostraron molestos frente al proyecto del Puente de la 60 a pensar en en el futuro y permitir el crecimiento de la ciudad, “algunas personas del comercio del sector dice que no, porque se les va a cerrar, pero también tenemos que mirar alternativas tanto para que no se vean perjudicados pero también para no evitar el crecimiento de la ciudad”.