Él es ‘Samuel Pastelerito', el niño que se llevó los aplausos en PanHari Ibagué

Durante la IV edición del PanHari, feria en la que se dan a conocer los productos para repostería, panadería y amasijos; además de conferencias con invitados especiales, participa Samuel Araque, conocido en el gremio como 'Samuel Pastelerito' quién contó acerca de su experiencia en el sector.





A sus 13 años de edad, 'Samuelito' se llevó los aplausos de los asistentes al Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, con su historia y exhibición con un pastel fondant.

'Samuel Pastelerito' manifestó que gracias a su padre, Víctor Araque, pastelero de profesión, se animó a querer aprender a preparar y decorar tortas, "mi pasión empezó desde los tres años, mi papá iba mucho a ferias y yo lo acompañaba. Un día le dije, 'papi déjeme subir a la tarima', y me decía que no. Le pregunté a los del Fest y me dijeron que sí, hice unos muñequitos".

Samuel relató cómo un día su papá al tener varios pedidos, decidió pedirle su ayuda, “mi papá tenía muchos pedidos con mi mamá, yo lo veía hacer pasteles y me dijo. 'Tome una torta y cúbrela, tú ya sabes'. La cubrí tan perfecta que no me creyó, pero la subió a Facebook y tuvo más de 40 millones de visitas; desde ahí empezaron las ferias, las invitaciones a eventos".

Esta fue su primera vez en Pan Hari, aunque ya había escuchado comentarios positivos de la feria, debido a que su padre sí ha asistido en otras ocasiones a este festival en Ibagué. En la tarima, 'Samuel Pastelerito' cubrió una torta fondant y la transformó en un personaje Lego, pues siempre ha sido amante de estos bloques y construir con los mismos.

La feria PanHari, organizada por la Cámara de Comercio de Ibagué tendrá hoy su último día de exhibición. En la tarde el artista pastelero Gio Martínez, quien el primer día realizó una maqueta alusiva al Halloween, cubrirá otro pastel frente al público.