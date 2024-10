Andrés Hurtado se despachó contra el barretismo

El exalcalde de Ibagué asistió a la inauguración del Segundo Acueducto y no desaprovechó la oportunidad para mostrar su descontento con el grupo político Conservador.

Andrés Hurtado resaltó la labor realizada por su equipo y el de la alcaldesa Johana Aranda, para entregarle a los ibaguereños una obra que promete mejorar el suministro de agua en la ciudad, “tuvimos toda la voluntad de hacerlo, de cero empezamos el diseño de la planta de tratamiento de Boquerón, una planta que va a abastecer a las comunas 12 y 13 por gravedad, no como fue diseñado hace muchos años, que era con una estación de bombeo y lo hicimos en un periodo de gobierno”.

De igual forma, Hurtado afirmó que su grupo político ha sido el único que le ha cumplido a Ibagué, según él, a diferencia del ‘barretismo’, “hoy se le está cumpliendo a los ibaguereños ese sueño de más de 30 años. En 540 días, acabamos con el problema que duró más de 10 mil días, que significan esos 30 años. Aquí hubo voluntad y aquí hay un equipo político que la gente decidió apoyar en el año 2019. Un solo equipo que le ha cumplido a Ibagué, a través hoy ya de nuestra alcaldesa que decidió construir sobre lo construido, una obra que iniciamos en abril del año pasado, hoy le es entregada a todos los ibaguereños porque va a beneficiar absolutamente a todas las comunas”.

Finalmente, el exmandatario envió un contundente mensaje a sus contradictores: “a mí me gusta hablar con nombres propios y el departamento lo llevan gobernando 20 años, hoy tenemos 300 mil tolimenses que no tienen agua potable, y que al contrario de este equipo, que solamente lleva cuatro años y el periodo de la doctora Johanna Aranda que llevan 10 meses, ya le cumplió a los ibaguereños, faltaba voluntad, 540 días frente a 7200 días que lleva esa otra organización, y no les cumplen, se burlan de la gente, para nosotros la salud de los tolimenses y de los ibaguereños, especialmente con este proyecto es importante”.