Se entregaron más de 6.000 metros de vías nuevas en El Salado

Se contó con la presencia de Jorge Barón.

La alcaldesa Johana Aranda llegó a El Salado para entregar 6.820 metros cuadrados de nuevas calles pavimentadas en los sectores de Diana Milaydi; la Transversal Octava entre calles 141 y 144, contiguo al parque principal; y Modelia 1.

“Seguimos entregando regalos, hoy en la comuna Siete, en el marco de los 474 años de Ibagué. Jorge Barón llegó a acompañarnos, fue una gran celebración y, por supuesto, diciéndole a la comuna que ellos hacen parte de nuestro plan de desarrollo y que llevaremos más inversión”, expresó Aranda.

El recorrido inició en la Urbanización Diana Milaydi, con la entrega de una vía de 340 metros cuadrados en concreto. La siguiente parada fue la Transversal Octava de El Salado, donde la Alcaldesa participó en un recorrido en bicicleta junto a su equipo y la comunidad, atravesando los 1.680 metros cuadrados de nueva vía.

“Con la entrega de estas vías obviamente es un mejoramiento en la calidad de vida, pero no solo eso, es un fortalecimiento a la actividad económica y turística de la comuna Siete”, destacó Mario Rico, líder de El Salado.

En el evento hizo presencia el reconocido presentador de televisión nacional, Jorge Barón, quien con el ‘besito de la buena suerte’ alentó a la Alcaldesa a seguir construyendo el desarrollo de la Capital Musical.

“Subo a decirle que la felicito porque realmente Ibagué es diferente, Ibagué ha progresado muchísimo, justamente por líderes como nuestra Alcaldesa. A las mujeres no les doy la patadita de la buena suerte, sino el besito, que tiene el mismo efecto”, destacó Barón.

Posteriormente, la mandataria llegó al sector de Modelia 1, entregando 11 vías pavimentadas. Un total de 4.800 metros cuadrados y una inversión de $1.600 millones.

“Vamos a seguir entregando resultados y obras a este sector. Queremos que Modelia avance y progrese para que nuestros niños se sientan orgullosos de vivir aquí”, expresó la Alcaldesa.

Dentro del mismo recorrido, Modelia fue el escenario para conmemorar el Día Mundial contra el cáncer de mama. Allí la Alcaldesa realizó un reconocimiento a la Fundación Tapitón y, junto a la comunidad, hizo la entrega de tapas plásticas para ayudar a los valientes que día a día luchan contra la enfermedad.

“Muchas gracias por el reconocimiento. Realmente muchas veces he querido botar la toalla, pero realmente, cosas como estas me dan fuerzas para continuar. Gracias por no dejarnos solitos”, concluyó Katherin Gallego, fundadora de Tapitón.