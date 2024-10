Empresarios ibaguereños luchan por encontrar empleados a pesar de la alta desocupación

De acuerdo con el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, diferentes empresarios le han manifestado que no logran conseguir personal.

“Me está llamando la atención y es que he encontrado empresarios de varios sectores de la ciudad, del sector gastronomía, del sector turismo, del sector textil, confección, donde dicen que no consiguen gente para trabajar, tienen varias vacantes, y llegan a las convocatorias, la entrevista, pero finalmente o los empleos no los toman”, afirmó Carlos Hernando Enciso, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Leer: Se entregaron más de 6.000 metros de vías nuevas en El Salado

Enciso, destacó que se está revisando los motivos, por los cuales no se logra abarcar la totalidad de vacantes disponibles en la ciudad, “estamos revisando qué es lo que pasa, puede ser un tema de pertinencia laboral, no sé, o un tema de actitud, sobre todo de gente joven. Entre los sectores se encuentran la gastronomía, el turismo y el sector textil”.

“Nadie puede contratar por debajo de los estándares legales, entonces yo creo que puede ser un tema de actitud de nuestra gente. Hay que revisar empresarialmente qué es lo que se está ofreciendo, pero el fenómeno se está presentando”.

Puede leer: Alumnos del San Simón recibieron capacitación sobre la navegación responsable en internet

Es de recordar, que según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Ibagué es la tercera ciudad con mayor tasa de desocupación del país, ubicándose por debajo de Quibdó y Riohacha.