Jorge Barón fue el personaje Valores Pijao 2024, un tolimense que inspira

En el Pueblito Tolimense del Parque Caiké de Comfenalco se rindió homenaje a un ícono de la televisión Nacional en los hogares colombianos. Un digno tolimense que lleva con orgullo sus raíces a donde quiera que va y que ha enaltecido el nombre del departamento.

Valores Pijao contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Ibagué, el Centro Comercial La Estación, Comfenalco Tolima con su Parque Caiké, Hotel Sonesta, Latam Airlines y León Gráficas y, en esta ocasión, exaltó al presentador y empresario Jorge Barón, el hombre detrás del Show de las Estrellas, programa emblemático de la televisión colombiana, donde nacieron frases y expresiones célebres como “¡Entusiasmo!”, “Agüita para mi gente” y “La patadita de la buena suerte”.

Es importante mencionar que Valores Pijao se creó con el fin de exaltar a los representantes más destacados de la identidad tolimense; una región de gente aguerrida, fuerte, tesonera y trabajadora. En los campos de la ciencia, la educación, las artes, la ingeniería, la medicina, el deporte, la política y el mundo de los negocios, hay tolimenses que sobresalen y han llevado en alto al departamento.

“Estoy muy feliz, de verdad, porque es un reconocimiento de mis paisanos, de la estación de radio Tolima Stéreo y de El Nuevo Día Digital, el medio de comunicación de los tolimenses, que me vieron nacer y crecer en el mundo del entretenimiento. Yo quiero mucho a mi Tolima, entonces me siento muy orgulloso, cuando me anunciaron lo de este importante evento, pues me llenaron de mucha emoción y quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de este reconocimiento por haberme tenido en cuenta, y agradecerles sobre todo todas sus atenciones para conmigo y para los integrantes de mi familia que me han acompañado esta vez aquí a Ibagué, a recibir esta bella distinción. Muchísimas gracias de verdad”, expresó Jorge Barón.

Durante el evento, el reconocido presentador recibió diferentes exaltaciones por parte de la Fundación Musical de Colombia, el Colegio Champagnat de donde es egresado, la Cámara de Comercio de Ibagué, el Concejo Municipal, la Asamblea del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y Valores Pijao. Asimismo, disfrutó de diversas muestras culturales por parte de la Orquesta Infantil del Colegio Santa Cecilia, la Rondalla Ibaguereña, las danzas folclóricas de Comfenalco y, por último, del ‘Show de Las Estrellas Infantil’ con niños y niñas talentosas de la región.

“Me da gusto ver el homenaje que le hacen a mi papá, en el que reconocen alrededor de 56 años de trabajo. Lo que él ha realizado por Colombia ha sido algo extraordinario, algo que yo siempre he llevado en mi corazón y realmente estoy muy feliz por él. Aquí estamos acompañándolo esta noche para que reciba este premio tan importante. Claramente, Ibagué es nuestro hogar también. Estamos muy agradecidos con el pueblo ibaguereño, gente bonita, gente muy querida por mi padre y gente muy amable”, concluyó Jorge Eduardo Barón, hijo menor de Jorge Barón.