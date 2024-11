Autoridades de Ibagué se pronunciaron frente al problema de los ‘Paleteros’

En días pasados, en redes sociales se conoció un audio en el que afirmaban que habría una aparente mafia detrás de los paleteros que se ubican en diferentes puntos de la ciudad.

Red de ‘Paleteros’

Al respecto, el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, expresó su preocupación frente a este hecho, "desafortunadamente, no teníamos pruebas como las que se están revelando donde una de estas personas manifiestan que no es un tema de rebusque, sino que se trata de una red organizada por un cabecilla que utiliza a varias personas para su beneficio personal".

Además, Rodríguez afirmó que esta personas estarían realizando las funciones de los servidores públicos de tránsito, afectando su labor, “se están usurpando las funciones de un funcionario público, por lo que ya son las autoridades quienes deben tomar las acciones pertinentes contra estas personas que podrían estar realizando actividades ilegales".

Leer: Preocupación de comerciantes de la calle 19 por habitantes de calle

Finalmente, el secretario indicó que la Policía ya fue informada del tema y esperan que en los próximos días se tomen acciones frente a la problemática, “ya nos habían llegado este tipo de denuncias, por ello se ha convocado al comandante de la Policía Metropolitana con el fin de evaluar ciertas conductas que se están presentando, principalmente la usurpación de funciones públicas sin autorización. Hemos sido víctimas en repetidas ocasiones de agresiones por parte de estas personas, por lo que necesitamos la intervención de la fuerza pública para recuperar el trabajo de los agentes de tránsito”.

Puede leer: 28 habitantes de calle en Ibagué han regresado a su lugar de origen

Por su parte, uno de los paleteros de la ciudad, desmintió que las labores que realizan en la ciudad estarían relacionados con un grupo, “nosotros todos los muchachos que trabajan en el pare y siga, compartimos la moneda que nos regala la ciudad Ibagué, los tolimenses. Todos compartimos, no hay nadie más que se lleve 500 pesos ni mil pesos de más o si no los muchachos no estuvieran trabajando”.