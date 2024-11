Sigue la búsqueda de menor desaparecida en Ibagué

La pequeña se encuentra extraviada desde el pasado viernes.



Caisy Espinal Gómez, menor de cuatro años, fue vista por última vez en el colegio Genios del Mañana, en la Ciudadela Simón Bolívar, comuna ocho de Ibagué, luego de que aparentemente un familiar materno la recogió.

Desde entonces, la familia paterna, quienes tienen la custodia de Caisy, iniciaron una búsqueda exhaustiva para dar con el paradero de la menor. De acuerdo con las versiones entregadas por ellos, la niña se encuentra con su madre quien se la llevó sin permiso.

"No me quiere decir dónde está, no me deja hablar con ella, estamos desesperados, ya estamos adelantando las acciones judiciales pero necesitamos saber cómo está la niña", afirmó uno de los familiares paternos.

“La custodia la tiene la abuelita paterna, y la niña no ha aparecido porque no sabemos dónde está; la tiene la mamá, pero no la quiere entregar. No sabemos si se encuentra en la ciudad de Ibagué o si la mamá se la habrá llevado para Medellín. Nosotros no sabemos nada”, indicó otro familiar paterno de la menor.

La familia pide a los ciudadanos que tengan información que puedan dar con el paradero de la menor comunicarse a los números 3168879801 o al 3208450067.