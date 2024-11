Secretaría de Gobierno destinaría recursos para equipos de comunicaciones

El concejal Jorge Bolívar, del partido Conservador, expresó su preocupación frente a la presunta inadecuada destinación de los recursos de dicha cartera.



El pasado 7 de noviembre, el Concejo de Ibagué citó a un debate de control político al secretario de Gobierno Edward Amaya, para dar información sobre el Centro de Atención y Protección Animal, CAPA. Sin embargo, Jorge Bolívar, cabildante del partido Conservador en medio de las sesiones ordinarias dio a conocer una alarmante situación.

“Yo si quisiera, si es posible que nos dijera en qué porcentaje de ejecución va el presupuesto de la Secretaría de Gobierno, porque yo mirando acá, su Secretaría de Gobierno al mes de julio usted tenía una apropiación inicial en el presupuesto de ocho mil millones de pesos y ha tenido unas adiciones de 14.700 millones de pesos. A junio, el presupuesto de su secretaría ya iba llegando a los 23 mil millones de pesos”, afirmó Bolívar.

De acuerdo con el cabildante, en está dependencia se está destinando un rubro para la compra de equipos destinados a un supuesto estudio de televisión, “hay un rubro que llama poderosamente la atención, aquí hablan de radio receptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces y amplificadores. Un presupuesto de 1.237 millones de pesos, más una adicción, eso ya ha llegado a una apropiación definitiva en junio de 2.289 millones”.

La respuesta del secretario de Gobierno

Amaya afirmó que el presupuesto de la dotación para el MegaCapa es de 2.500 millones de pesos, “vamos a tener cuatro consultorios médicos, cuarto de espera, equipos de rayos x, ecógrafo, laboratorio de patología, equipos para hospitalización, para el quirófano, para la farmacia y morgue”.

Bolívar hizo un llamado para que este rubro sea destinado a la ejecución de la obra del Mega Capa, “necesitamos que se destinen esos más de $2.000 millones al Megacapa y que la atención a los animales llegue a quienes más lo necesitan, ya que actualmente las personas que tienen esos seres sintientes no han recibido una atención digna”.

Al respecto, el secretario de Gobierno, expresó que no se pueden destinar los recursos de su cartera a otras obras, toda vez que el dinero es proveniente del fondo de seguridad, “nosotros no vamos a montar una emisora, nosotros tenemos recursos del fondo de seguridad y esos recursos son de destinación específica, no podemos darle otra destinación diferente, no puedo utilizar lo que no se ejecute para pasarlo al MegaCapa”.

“Esa no es una decisión del secretario de Gobierno, eso es aprobado por el comandante del Batallón Rooke, la directora de Fiscalías, el comandante de la METIB, el comandante de la Fuerza Aérea, el secretario de Gobierno, la directora de la Unidad Nacional de Protección, UNP y Migración Colombia”.

Finalmente, el cabildante manifestó que el otro año se realizará un debate de control político para conocer el presupuesto que se ha destinado desde la Alcaldía en pauta publicitaria, “mirar cuánto nos hemos gastado en medios de comunicación y pautas publicitarias, como para venir nosotros a montar una oficina con receptores de televisión, aparatos de grabación, productores de sonido, micrófonos”.