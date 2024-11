Usuarios de Sanidad del Ejército Nacional hicieron plantón en Ibagué

Diferentes asociaciones protestaron por la presunta deficiencia en la prestación de servicios de salud de la entidad.

La protesta

El pasado lunes, algunos usuarios de sanidad del Ejército se encontraron frente a las instalaciones del Batallón Jaime Rooke, con el fin de hacer valer sus derechos en la prestación de servicios de salud, red externa, citas a tiempo, consultas, transcripción de las citas, entre otros.

Al parecer, en el momento no habría contratación, los usuarios no han tenido el servicio de rayos X y un ecógrafo durante todo el año, las citas y servicios serían demorados, además, no se estarían realizando exámenes especializados.

“Eso se viene presentando hace más o menos unos tres o cuatro años. Hemos hablado inclusive con la Secretaría de Salud del Departamento para que se verificará esta parte, pero seguimos esperando todavía la respuesta porque todavía no la han dado”, afirmó Hermelinda Quiñones, veedora de la salud del servicio del Ejército.

Finalmente, Quiñones señaló que esperan que el Ejército les den una explicación clara de porque no hay recursos en el momento y la contratación de personal empezaría hasta abril o mayo del otro año, “somos personas de bien que estuvimos en una institución. Por lo tanto, es un plantón pasivo, no vamos a llegar a impedir que trabajen”.