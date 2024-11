El fuerte jalón de orejas de la alcaldesa a la gerente de la USI

En un vídeo que circula en redes sociales, se aprecia el momento exacto en el que Johana Aranda expresa su disgusto.



Al parecer, el reclamo que hizo la mandataria se debería a una presunta negligencia de Aura Acevedo, gerente de la Unidad de Salud del Ibagué, USI, para recibir cerca de $10 mil millones prometidos por el Ministerio de Salud para recuperar la entidad.

“Ustedes sabían que la resolución se tenía que entregar, y usted me dijo la resolución ya está y la resolución ni siquiera estaba y el acto administrativo no estaba. Porque el acto administrativo se adopta en la Junta Directiva”, afirmó Aranda.

De igual forma, la alcaldesa expresó que se sentía sumamente molesta con Acevedo por mentirle y enfatizó en la necesidad de agilizar los procesos administrativos para poder salvar los recursos.

“Me dijo mentiras y eso me molesta bastante. No voy a permitir que se nos pierdan 10 mil millones de pesos, pobres y orgullosos, como el dicho refrán, imagínese nosotros necesitando plata por Dios. Quiero ver cuál es la incorporación de los recursos, me explican por favor qué tienen previsto, porque esa acta debe salir hoy haber si logro salvar esos recursos”, indicó Aranda.