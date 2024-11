Concejo de Ibagué aprobó el empréstito solicitado por la administración municipal

Con 15 votos a favor y cuatro en contra, la junta directiva de la ciudad le dio luz verde al endeudamiento que pretende mejorar vías, escenarios deportivos y vivienda.



El Concejo de Ibagué aprobó en segundo debate el empréstito de $150.000 millones solicitado por la alcaldesa Johana Aranda para la puesta en marcha de proyectos estratégicos que le apuestan al desarrollo, progreso y competitividad de la Capital Musical.

Entre las intervenciones previstas se encuentra: la construcción de la intersección vial de la calle 94 que conectará La Samaria con la Ciudadela Simón Bolívar, la ampliación de la 103 y la solución vial de la 60 con Ambalá. Asimismo, se destacan las obras de acueducto, alcantarillado y pavimentación que ejecutará el IBAL con el Combo 3x1, y la actualización del Centro de Gestión Catastral Multipropósito.

En el ámbito deportivo y social, los recursos permitirán la recuperación del polideportivo Maracaná y la cancha Marte del estadio Manuel Murillo Toro, viviendas para las familias reubicadas del Hato de la Virgen y la instalación de gas domiciliario en la zona rural.

Los votos a favor

Los 15 concejales que votaron a favor del endeudamiento fueron: Arturo Castillo, Víctor Ortíz y Carlos Beltrán del partido Conservador; Javier Mora, del partido Liberal; William Rosas de la Alianza Verde; William Santiago Molina, de Firme por Ibagué; César Franco, del Cambio Radical, Giovanni Martínez, Silvia Ortiz y Deiby Buitrago del Centro Democrático, Aura Galeano, del partido ADA, Camilo Tavera, del partido Mira; Camilo Acevedo, del partido de la U; Jhon Jader Gómez, del partido ASI, y Julián Serna, del partido AICO.

“Le dijimos sí al desarrollo reflejado en un empréstito que le va a permitir a la Administración Municipal tener la oportunidad de llevarle soluciones reales a los ibaguereños en materia de mejoramiento de viviendas, pavimentación, acueducto y alcantarillado, así como gasificación y vías terciarias en al sector rural”, afirmó el concejal Camilo Acevedo, coordinador ponente del proyecto.

Al respecto, la cabildante del Centro Democrático, Silvia Ortiz, enfatizó en la importancia del empréstito para reducir la tasa de desempleo, “a Ibagué hay que verla como una gran empresa, como lo que es. Y las empresas adquieren créditos y endeudamientos para poder cumplir con su función. Así que hoy le dijimos sí a bajar esa tasa de desempleo que tenemos, pero sobre todo a mejorar el bienestar para todos los ibaguereños”, manifestó.

Los votos en contra

Por su parte, los cabildantes que votaron negativo a la propuesta de endeudamiento fueron: Andrés Zambrano de la Alianza Verde, Jorge Bolívar, Sandra Varón y Joseph González, del partido Conservador.

El concejal Bolívar, ratificó su decisión de rechazar el endeudamiento solicitado por la alcaldesa Johana Aranda, criticando la falta de ejecución de los últimos préstamos aprobados al municipio y el mal manejo que se le dieron.

“Yo voté en contra, pero quiero dejar claro que no me opongo a los empréstitos en la ciudad. Creo que es necesario endeudarse para realizar obras; lo que realmente me preocupa es el desorden administrativo que observamos hoy en Ibagué”, afirmó.

“En 2020, se aprobó un empréstito por $105 mil millones, de los cuales aún quedan $43 mil millones sin desembolsar. Estos fondos están destinados para proyectos como el Puente de la 60, la USI del Salado y Topacio. En 2021, se solicitó otro préstamo por $60 mil millones, de los cuales solo se han desembolsado $10 mil millones, que aún no se han utilizado para la Concha Acústica, y no vemos avances”, concluyó Bolívar.