Continúa la preocupación por vendedores informales en la ciudad

Los comerciantes se encuentran preocupados por las pérdidas en ventas durante la temporada de fin de año.



De acuerdo con Cristian Gutiérrez, director ejecutivo de Fenalco Tolima, los vendedores informales estarían afectando de manera significativa el comercio formal, en especial sobre la carrera Tercera, incluso aseguró que algunos de ellos se verían obligados a cerrar sus establecimientos comerciales si la situación no mejora.

Leer:

“Lo más preocupante es que están viéndose enfrentados a que si la situación no mejora y las ventas no siguen mejorando, si ya no hay clientes, pues seguramente van a tener que cerrar o tener que prescindir de algunos de los funcionarios o empleados que tienen allí”, afirmó. De igual forma, Gutiérrez manifestó que las caídas en las ventas alcanzan hasta un 40%, según los reportes de los empresarios locales.

Puede leer:

Pese al panorama desolador para el comercio local en la ciudad, el director ejecutivo destacó a la ciudad como un potencial turístico, “Ibagué es una ciudad intermedia, pero es una ciudad que está completamente preparada para recibir visitantes, tenemos hoteles, tenemos, por supuesto, centros comerciales en caso del comercio, pero también tenemos corredores comerciales, un gran circuito gastronómico que literal es un lujo para una ciudad como Ibagué, tener un circuito gastronómico que quizás a veces nosotros no lo vemos y no le damos la importancia”.