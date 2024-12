El Ministro de Salud le pidió a Aranda escoger personas capacitadas en la USI

Es de recordar, que en días pasados la mandataria regaño a la gerente de la USI Aura Acevedo, por su presunta negligencia para recibir cerca de $10 mil millones prometidos por el Ministerio de Salud para recuperar la entidad.



El llamado

“Le pido a la señora alcaldesa que nombre una persona que sea y esté interesada en recuperar eso, no va a ponerse en más politiquería de la que ha dicho, yo entregué su hospital a cero kilómetros y lo entregué funcionando adecuadamente. Yo ayudo siempre y cuando pueda, pero apenas veo que esto sigue en la misma cosa, vamos a seguir con el mismo problema, de una irresponsabilidad, ahí sí ya es muy difícil que uno pueda ayudar y colaborar”, afirmó Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud.

De igual forma, Jaramillo manifestó que se destinará otro rubro presupuestal para los equipos básicos de la entidad para la zona urbana y rural, “los recursos del presupuesto para los equipos básicos ya llegó a $9.000 millones. Ya creo que habría ingresado a las arcas, lo que falta es una reunión con la Junta para obtener el presupuesto y comenzar a contratar a estas personas”.

Finalmente, el ministro indicó que los recursos llegarán el otro año, “esos $10.000 millones, no es como dicen aquí, es que ya no los vamos a pagar, porque ya no sé qué los sacó para dónde. Esos tienen resolución, tienen ERP, entran en reserva, si no se paga este año, si no se paga el año antes, sin alcanzar los recursos de los tacos y van direccionados a que podamos remodelar”.