Se reforzará el equipo de controladores en Ibagué por desórdenes con los ‘paleteros’

La mandataria se pronunció frente al grupo de personas que se han atribuido funciones del equipo de tránsito.



La alcaldesa Johana Aranda afirmó que el problema de los paleteros radica en la falta de presencia de los agentes de tránsito, y por eso solicitó al secretario de Movilidad reforzar el control en la ciudad.

Leer: Grave accidente de tránsito en Ibagué deja un muerto y un herido

"¿Por qué están los ‘paleteros’? Porque nos falta control. Están en lugares donde no estamos. Necesitamos 17 controladores más para desempeñar esas funciones, más policía en las calles y un mayor control del espacio público con nuestros equipos", expresó la mandataria.

Leer: Aprobaron el presupuesto de Ibagué para el 2025

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que no proporcionen dinero a los paleteros, ya que considera que esto contribuye a la proliferación de la actividad: "Nosotros no podemos patrocinar las actividades que generan desórdenes. Ayúdenme a ordenar Ibagué. Ese es el mensaje que le doy a cada ciudadano. Si quieren una Ibagué en orden, no les den recursos, porque ellos están ahí por eso. Hago este llamado y por eso estamos reforzando el equipo de controladores", puntualizó.