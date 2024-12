Ibaguereño se ganó el Lamborghini de Shakira

La cantante barranquillera dio a conocer al ganador del automóvil de lujo de marca.



En días pasados, Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar que planeaba regalar su exclusivo Lamborghini Urus S a uno de sus fanáticos. Este lujoso SUV, personalizado por la cantante, destaca por su potente motor V8 de 666 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h.

Michael Mejía Peña, artista de body painting, ibaguereño de 33 años, participó en el concurso organizado por la Samaria, con un vídeo, en el que muestra su talento artístico y posteriormente, se ven imágenes de la plaza de mercado de la 28, en el que el joven baila disfrazado de lobo con sus amigos y familiares.

“Fueron seis días seguidos sin dormir, casi sin comer, fue difícil, pero esa determinación me llevó a la victoria. Ya tenía experiencia en hacer retratos digitales animados, y toda la dirección de arte que había detrás, y en el performance con trajes. Es lo último en la expresión del ser, de la libertad de expresión al máximo”, indicó Mejía.

En la tarde de este viernes, la cantante anunció al ganador en sus redes sociales, “me hace muy feliz poder otorgárselo a alguien como un tributo a su creatividad y su ingenio. Así que muchísimas gracias a todos por enviarnos sus vídeos. Los hemos visto muchas veces. Ha sido muy muy muy difícil seleccionar los finalistas, pero finalmente ustedes han decidido quién es el ganador. El ganador de mi carrito es Michael Mejía”.

De igual forma, la barranquillera afirmó su admiración por el talento de Mejía, “estoy muy contenta por ti, Michael. Sé que le has puesto mucho esfuerzo, mucha dedicación y cariño. Se nota, no solamente el talento que tienes, sino la determinación, le has puesto tanto tanto nivel de detalle a este vídeo que a la gente le ha encantado, nos ha conquistado con él, así que te llevas, te llevas mi carro”.

Al respecto, Mejía expresó no su felicidad de haberse quedado con el carro de la cantante, si no que además de que más personas conocieran su talento, “es el logro más importante de mi vida hasta ahora. Aunque me ha ido bien en mi carrera, realmente no ha sido suficiente para tener visibilidad. Tener la atención de Shakira me está ofreciendo la visibilidad que merezco después de tantos años de trabajo. Me parece un sueño, estamos muy contentos”.