Puente del Centenario fue arreglado después de denuncias ciudadanas

Luego de que la comunidad manifestara su descontento.



Infibagué, atendió la solicitud realizada por Jamer Martínez, en la que denunciaba que la administración municipal decidió instalar luces navideñas sobre el puente que se ubica en el Parque Centenario, sin reparar la infraestructura de la misma.

“El puente de madera está abandonado desde hace días y pensé que cuando estaban colocando el alumbrado, le harían el arreglo al puente y lo que hicieron fue poner cintas amarillas de no pase y me parece ilógico que no lo hayan arreglado”, indicó Martínez.

Finalmente, el ciudadano realizó un llamado a la administración municipal para darle solución a esta problemática, ‘la semana pasada alguien quitó unas tablas, pensé que lo iban a arreglar y quitar las que no servían, pero no, me he dado cuenta que sigue igual y parece que le quitaron las tablas para que la gente no pase”.

Ante las denuncias, los trabajadores de Infibagué adelantaron los arreglos pertinentes sobre el puente, para que propios y visitantes puedan transitar por allí y disfrutar del alumbrado navideño.