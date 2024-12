Consejo Superior de Unibagué elige nuevo rector

El ingeniero industrial Roberto De la Vega Vallejo fue elegido este jueves 12 de diciembre, en sesión del Consejo Superior de la Universidad de Ibagué, como nuevo rector, cargo que comenzará a ejercer en 2025.

De la Vega es, además, especialista en Finanzas de la Universidad de Los Andes, MBA con énfasis en Finanzas y Estrategia de New York University - Stern School of Bussines y doctor en Innovación y Emprendimiento Corporativo de Grenoble Ecole de Management, Grenoble, Francia.

Se desempeñó como director Área Management de la Universidad Ramón Llull La Salle, Barcelona, España. Fue vicepresidente del Área Andina - Grupo Emprendedores - Ginebra en The Royal Bank of Scotland Group; management Consulting Director de Erveris; senior Manager-Business Development and M&A, Madrid, de Amadeus Global Travel Distribution; consultor Senior, Corporate Finance Advisory, Madrid, en Arthur D. Little, entre otros cargos.

Leer: Dos eventos deportivos de Ibagué fueron escogidos como los mejores de todo el país

De igual manera, ha sido docente de innovación en la Universidad Buro Business School de Guatemala, en el Programa de Formación para Empresas y consultor externo en temas de innovación para empresas de Guatemala; director de posgrados del Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, y director de maestrías en Administración de la Pontificia Universidad Javeriana.

Nuevo Vicerrector

Otro de los nombramientos corresponde a la Vicerrectoría, que estará a cargo del doctor Carlos Antonio Meisel Donoso, ingeniero Industrial de Unibagué, especialista en Gestión Tecnológica y las Operaciones de Unibagué y de Lovaina, Bélgica; magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes y doctor en Logística Industrial de la Universidad de Leoben en Austria.

Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ingeniería de Unibagué. Ha sido director del programa Ingeniería Industrial y del Departamento de Logística y Ciencias de la Computación, profesor invitado en repetidas ocasiones en la Universidad de Leoben, Austria, asistente en el Programa Universidad-Empresa de la Universidad de los Andes, entre otros cargos, al igual que cuenta con diversas publicaciones académicas.